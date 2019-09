Formazioni ufficiali Lazio-Parma | fuori Lazzari | ci sono Immobile e Correa

Atalanta-Fiorentina live - le Formazioni ufficiali : fuori Gomez - gioca Malinovskyi : Atalanta-Fiorentina live – Dopo le gare delle 15 che hanno dato importanti indicazioni per la classifica continua il programma valido per la 4^ giornata del campionato di Serie A, alle 18 partita interessante e che preannuncia grande spettacolo, si gioa la gara tra Atalanta e Fiorentina. La squadra di Gasperini è alla ricerca del riscatto dopo la brutta prestazione in Champions League, in campionato è un’altra storia ed i ...

Formazioni ufficiali Lecce-Napoli : in campo Milik : Formazioni ufficiali Lecce-Napoli – Entusiasmo alle stelle per salentini e partenopei, tutto pronto per il match del Via del Mare tra Lecce e Napoli. I giallorossi hanno ottenuto la prima vittoria stagionale battendo a domicilio il lanciatissimo Torino di Mazzarri, gli azzurri hanno fatto un sol boccone di Sampdoria e Liverpool tra campionato e Champions League trascinati da un grande Mertens, autore di tre reti nelle due gare. ...

Formazioni ufficiali Sampdoria-Torino : Di Francesco con Gabbiadini : Formazioni ufficiali Sampdoria-Torino – Voglia di riscatto. Questo l’obiettivo di liguri e piemontesi che sono pronte a sfidarsi per una delle tre gare delle 15 di questo quarto turno di Serie A. Zero punti per i blucerchiati, in crisi di gioco e risultati; sconfitta interna inaspettata e niente punteggio pieno per i granata, stoppati dal Lecce al Comunale nel monday night. Si attendono con continuità i gol di Quagliarella e la ...

Formazioni ufficiali Bologna-Roma : ancora fuori Zaniolo : Formazioni ufficiali Bologna-Roma – Tra le gare delle 15 di questo pomeriggio, la sfida del Dall’Ara tra rossoblu e giallorossi. Inizio positivo e buon momento di forma per entrambe le compagini, che si affrontano da imbattute: gli emiliani hanno vinto in rimonta la rocambolesca sfida di Brescia dopo il successo di misura contro la Spal e il pari di Verona; i capitolini hanno rifilato due poker di fila, al Sassuolo in ...

LECCE-NAPOLI, ecco le scelte dei due allenatori: Lecce (4-3-1-2): a breve Allenatore: Liverani Napoli (4-4-2): a breve Allenatore: Ancelotti

Formazioni ufficiali Sassuolo Spal : poche sorprese negli schieramenti : Formazioni ufficiali Sassuolo-Spal – Tutto pronto per il primo anticipo di questa domenica relativo alla quarta giornata di Serie A. L’antipasto del massimo campionato italiano offre in questo turno la sfida del Mapei Stadium tra Sassuolo e Spal, con inizio alle ore 12.30. Il cammino delle due squadra è quasi uguale: tre punti per entrambe, i padroni di casa hanno perso la prima e la terza vincendo in casa la seconda contro la ...

Milan – Inter - le scelte di Giampaolo e Conte - le Formazioni ufficiali : Queste le formazioni ufficiali del derby fra Milan ed Inter. Le scelte di Conte e Giampaolo. Milan (4-3-1-2): G. Donnarumma; Conti, Musacchio, Romagnoli, Rodriguez; Kessié, Biglia, Calhanoglu; Suso; Leao, Piatek. A disposizione: Reina, A. Donnarumma, Duarte, Gabbia, Hernandez, Bennacer, Krunic, Bonaventura, Paquetà, Castillejo, Borini, Rebic. Inter (3-5-2): Handanovic; Godin, De Vrij, Skriniar; D’Ambrosio, Barella, Brozovic, Sensi, ...

Juventus-Verona live - le Formazioni ufficiali : Dybala e Ramsey dal 1' : Juventus-Verona live – La Juventus ospita il Verona nella seconda gara della quarta giornata di Serie A. La squadra di Maurizio Sarri ha collezionato sin qui 7 punti, grazie alle vittorie contro Parma e Napoli e al pareggio contro la Fiorentina. Il Verona ha iniziato bene il suo campionato con 4 punti, frutto della vittoria contro il Lecce e del pareggio contro il Bologna. Nell’ultima giornata è arrivata una sconfitta contro il ...

Formazioni ufficiali Udinese-Brescia : fuori Mandragora - gioca Ayé : Udinese-Brescia, LE Formazioni ufficiali – La gara delle ore 15 del sabato vede di fronte Udinese e Brescia. I friulani, privi di De Paul per squalifica, sono reduci dal ko contro l’Inter. Sconfitta anche per il Brescia, in casa contro il Bologna. Due squadre che intendono rilanciarsi. Le Formazioni ufficiali del match. Udinese-Brescia, LE Formazioni ufficiali Udinese (3-5-2): Musso, Becao, De Maio, Samir, Larsen, Walace, ...

Formazioni ufficiali Cagliari-Genoa : fuori Rog e Romero - gioca Favilli al posto di Pinamonti : Formazioni ufficiali Cagliari-Genoa – Inizia la quarta giornata di Serie A. A sfidarsi saranno Cagliari e Genoa. I sardi sono reduci dalla vittoria sul campo del Parma, i liguri hanno perso contro l’Atalanta. Sono ufficiali le scelte di Rolando Maran e Aurelio Andreazzoli. Formazioni ufficiali Cagliari-Genoa Cagliari (4-3-1-2): Olsen; Cacciatore, Ceppitelli, Pisacane, Pellegrini; Nandez, Cigarini, Ionita; Castro; Joao Pedro, ...

Roma-Istanbul Basaksehir live - le Formazioni ufficiali : dentro Pastore e Zaniolo : Roma-Istanbul Basaksehir live – Debutto anche per la Roma in Europa League. I giallorossi, tra le principali candidate alla vittoria finale, devono partire al meglio davanti al pubblico amico. Avversario della prima giornata della fase a gironi è l’Istanbul Basaksehir, squadra turca. La Roma è reduce dalla vittoria contro il Sassuolo per 4-2 nella terza giornata di Serie A. Fonseca dà spazio a diverse seconde linee per ...

Cluj-Lazio live - le Formazioni ufficiali : turnover Inzaghi : Cluj-Lazio live – Inizia dalla Romania il cammino della Lazio in Europa League. Avversario il Cluj di Dan Petrescu, vecchia conoscenza del calcio italiano. La squadra di Simone Inzaghi è reduce dalla sconfitta sul campo della Spal e vorrà subito iniziare al meglio la competizione. L’intenzione è quella di portare a casa i tre punti, nonostante gli avversari siano una compagine temibile. Le formazioni ufficiali del ...

Dinamo Zagabria-Atalanta live - le Formazioni ufficiali : Gasperini con il tridente : Dinamo Zagabria-Atalanta live – Si torna in campo per la Champions League, inizia la fase a gironi della competizione, in campo non solo la Juventus ma anche un’altra squadra italiana, l’Atalanta. La squadra di Gasperini ha iniziato bene la stagione nonostante il ko in casa contro il Torino, nell’ultimo match successo esterno sul campo del Genoa. Adesso inizia l’incredibile percorso in Champions League, i ...