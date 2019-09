Fonte : ilnapolista

(Di domenica 22 settembre 2019) Il Corriere della Sera, a firma Massimiliano Nerozzi, pubblica ampi stralci del verbale delle dichiarazioni rilasciate lo scorso 14 febbraio da Andreaal pm di Torino Chiara Maina e agli agenti della Digos.viene ascoltato come persona informata dei fatti, in seguito alla denuncia nei confronti degli ultras presentata il 19 giugno. Denuncia che ha poi condotto all’apertura dell’inchiesta che è culminata nell’arresto di dieci capi. «Insi entra arischio e pericolo, particolarmente nel settore centrale. Non saranno tutti delinquenti i tifosi della, ma certamente ci sono una serie di capiche hanno potenzialità delinquenziali: Toia, Grancini, Mocciola». Ovvero, aggiunge il cronista, “ referenti dei gruppi Viking e Drughi”. «Sono sempre stato consapevole che i gruppi, con una serie di comportamenti minacciosi e ...

napolista : Agnelli ai magistrati: «Non ho rapporti con gli ultrà dal 2018. Si va in curva a proprio rischio e pericolo» Sul C… - InteresseZero : @jacopo_iacoboni @pestapere Scusi ma... Per fare politica bisogna essere eletti? No, nn capisco perché ad esempio l… - TwittEmi1 : @AndreaMusitanoG @RadioSavana Ok. Ma anche serve essere super addestrati a spaccare crani, se poi il più cazzone de… -