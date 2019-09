Viktor Orban ad Atreju smaschera la sinistra | Importa immigrati per avere più

Budapest che sognava il capitalismo ed è finita tra le braccia di Viktor Orbán : La rivoluzione del 1956. L’effetto Cernobyl. E la definitiva implosione di un regime in putrefazione. Lo scrittore András Forgách riflette sulle lotte e gli ideali di ieri. E sul potere autoritario di oggi Eroina, fame, malattie: i dannati di Livezilor dove morì il sogno operaio " "Io, in quelle riunioni carbonare in Polonia in cui ho visto il comunismo sgretolarsi" " Quando Slobodan Milosevic recitò l’orazione funebre per la Jugoslavia " ...