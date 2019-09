Ultrà Juve – E’ scontro tra i gruppi ed a Torino citano Gomorra

Ultras Juventus - la sfida del leader dei True Boys : «Voglio vedere chi offenderà più Napoli città» : Sulla pagina fb dei True Boys Juventus, gruppo di tifosi bianconeri il cui leader è un napoletano emigrato in Germania, è comparso un video (del leader appunto) che lancia una sfida ai tifosi juventini del primo anello. Davide Bonavita, questo è il suo nome, è contrario ai cori contro Napoli e il Sud. In questo video fa una differenza tra secondo anello e primo anello dello Stadium. Parla di minacce da parte del primo anello nei confronti del ...

Gazzetta : Juventus - sfida tra ultras per il potere in curva : “Mo ce ripigliamm’ tutt’ chell che è ‘o nuost” : Massima allerta, scrive la Gazzetta dello Sport, per la gara di oggi della Juve. Dopo la denuncia della società e gli arresti degli ultras, oggi è stato decretato “livello 3 di rischio” all’Allianz Stadium. per la prima volta non penzoleranno gli striscioni dei gruppi, sequestrati dalla Digos. Da Tradizione ai Drughi, revocata l’autorizzazione a esporre i simboli. E per la prima volta nelle curve italiane entreranno gli ...

Juve – Verona - la sfida degli Ultrà : “Colpiti alle spalle dalla nostra squadra”. Ultimatum dalla Curva Sud : Stasera primo incontro casalingo dopo gli arresti dell’operazione Last banner. La Curva Sud dell’Allianz Stadium: la Digos ha arrestato i leader dei principali gruppi Ultrà

Juventus - Bernardeschi sulle accuse degli Ultrà : 'Non esistono tifosi più o meno degni' : Da diversi giorni sui vari media tiene banco il caso ultrà legato all'inchiesta "last banner". Infatti, alcuni gruppi di tifosi organizzati della Juventus sono stati arrestati dopo la denuncia dello stesso club piemontese. In questi giorni sui quotidiani stanno uscendo anche alcune intercettazioni che vedono coinvolti gli ultrà della Juve e alcuni di loro parlavano spesso anche dei giocatori della Vecchia Signora. Oggetto delle discussioni di ...

Juventus - Bernardeschi risponde alle accuse degli ultras : “do la maglia a chi voglio - i tifosi bianconeri sono tutti importanti” : Federico Bernardeschi risponde via social alle accuse degli ultras, venute alla luce tramite le ultime intercettazioni: il messaggio del calciatore è forte e chiaro Nel corso dell’inchiesta Last Banner, nella quale sono stati intercettati e poi arrestati diversi ultras della Juventus, è venuto fuori il nome di Federico Berardeschi. Il calciatore bianconero non ha commesso nulla di male, ma è stato preso di mira per aver regalato la sua ...

Last Banner - Bernardeschi risponde all’intercettazione degli ultras della Juventus : “Leggo un’intercettazione nella quale un ultras mi accusa di aver lanciato la maglietta a un gruppo di tifosi diverso dal suo. Vorrei essere chiaro: quando ho la possibilità di ringraziare i miei tifosi regalando la maglia, non faccio distinzioni ‘politiche’, né calcoli su quale gruppo sia meglio scegliere. Per me non esistono tifosi più o meno degni di ricevere il mio affetto”. E’ il messaggio di Federico ...

Bernardeschi Juventus - l’attaccante gela gli Ultras : pungente messaggio su Facebook! : Bernardeschi Juventus- Federico Bernardeschi, protagonista di un’intercettazione, nella quale veniva accusato di aver regalato la sua maglia ad un gruppo Ultras sbagliato, ha colto l’occasione per sottolineare il suo punto di vista sulla vicenda, uscendo allo scoperto senza particolari peli sulla lingua. L’attaccante della Juventus ha rotto gli indugi con un messaggio su Facebook, nel quale ha spiegato il suo punto di vista, ...

‘Last Banner’ - l’intercettazione degli ultras della Juve : “i calciatori devono capire chi comanda” - nel mirino Bernardeschi : Emergono nuovi clamorosi dettagli in relazione all’operazione ‘Last Banner’ che ha portato all’arresto di alcuni ultras della Juventus, 12 misure cautelari, tra cui anche quella per il capo della Sud, Dino Mocciola. E’ proprio quest’ultimo a lamentarsi in un’intercettazione, l’ultras è al telefono col suo fedelissimo Domenico Scarano dopo Lazio-Juve del 27 gennaio viene chiesto specificato ...

Indagine Ultrà Juve - audio su CR7 dopo una palla in tribuna : 'Non ha capito come funziona' : Uno dei problemi reali a cui le società di calcio vanno incontro è sicuramente quello associato alla tifoseria: il 16 settembre 12 esponenti della curva sud bianconera sono stati arrestati in seguito all'Indagine condotta dalla Digos Torino denominata Last Banner. La tifoseria organizzata voleva ottenere favori dalla Juventus, utilizzando dei veri e propri ricatti. Fra questi 25 biglietti a partita per ogni gruppo, tagliandi gratis a quelli ...

Atletico Madrid Juventus - nuovo caso Ultrà : disertata la trasferta di Madrid : Atletico Madrid Juventus – La settimana di Champions League della Juventus è iniziata con una notizia extra-campo: l’arresto di 12 capi ultrà a seguito di una denuncia della società stessa. La risposta della tifoseria non si è fatta attendere. Infatti ciò che succederà stasera al Wanda Metropolitano, non farà di certo piacere alla squadra campione d’Italia. Atletico Madrid Juventus, sciopero del tifo Come riporta il ...

Juventus - il boicottaggio a Ronaldo e la legge non scritta sui palloni : quando arrivano in curva - devono essere consegnati agli ultras : Colpire i simboli, i giocatori della propria squadra, anche le star. Nella loro ottica, quella di spingere la società a cedere biglietti, abbonamenti e borsoni con maglie e tute, i capi ultras della Juventus, quelli arrestati lunedì nell’operazione “Last Banner”, non si ponevano limiti. Così prendevano di mira i due acquisti dell’estate 2018: Cristiano Ronaldo e Leonardo Bonucci, l’attuale capitano. Ma pretendevano anche che gli venissero ...

Arresto Capi Ultras Juventus – I bianconeri protestano : niente tifo domani a Madrid : domani la prima di Champions League per la Juventus, ma nessun tifosi bianconero andrà in trasferta a Madrid bianconeri del caos dopo gli arresti dei Capi Ultras: la tifosiera della Juventus ha deciso di protestare saltando così la prima trasferta di Champions League, in programma domani a Madrid. La squadra di Sarri affronterà l’Atletico Madrid al Wanda Metropolitano, ma la tribuna bianconera sarà vuota. Si respira una brutta ...

Ultras Juve disertano trasferta Champions per solidarietà ai compagni arrestati : Dopo i 12 arresti dei capi Ultras compiuti ieri nell’ambito di un’indagine coordinata dalla Procura di Torino per associazione a delinquere, estorsione aggravata, autoriciclaggio e violenza privata, gli ultrà della Juventus diserteranno gli spalti del Wanda Metropolitano di Madrid, dove domani sera i bianconeri affronteranno l’Atletico Madrid nella prima gara dei gironi della Champions League. Questo è l’ennesimo gesto di solidarietà ...

Scandalo Juve - anche CR7 nel mirino degli Ultrà juventini : “Ma quello non sa come funzionano le cose?” L’intercettazione : Ronaldo nel mirino degli ultrà Juventini Nuovi dettagli sull’inchiesta che vede la Juventus parte lesa e che riguarda l’arresto di dodici ultras bianconeri, accusati di associazione a delinquere. Secondo quanto riporta il Corriere della Sera, gli ultras se la sarebbero presa anche con Cristiano Ronaldo, colpevole di aver lanciato un pallone in tribuna, dopo la fine di un match, piuttosto che in curva. Il Corriere riporta il virgolettato ...