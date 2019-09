F1 su TV8 | GP Singapore 2019 | orario qualifiche e come vederle gratis e in chiaro

Sky Sport F1 - Diretta Esclusiva Gp Singapore (19 - 22 Settembre). In chiaro differita TV8 : Dopo il GP di Monza, tinto di rosso Ferrari grazie alla vittoria di Leclerc, la Formula 1 riparte a Singapore . Si tratta del 15esimo GP della stagione, che prende il via nella settimana in cui è impegnato anche il Motomondiale, di scena ad Aragon. Proprio per la concomitanza con la gara di F1 è cambiato l'orario di partenza della gara di MotoGP (al via alle 13), mentre quella di F1 partirà alle 14.10. Potrete seguire il GP ...

Formula 1 GP di Singapore in diretta su Sky Sport e in differita su TV8 domenica 22 settembre : Formula 1 GP di Singapore domenica 22 settembre la gara live su Sky Sport e in differita su Tv8 in streaming su Sky Go e Now Tv La Formula 1 lascia l’Europa e vola a Singapore per il GP di Singapore in programma domenica 22 settembre dalle 14:10 in diretta su Sky Sport Uno e Sky Sport Formula 1 e in differita lo stesso giorno alle 18 in chiaro su Tv8. Le qualifiche sabato 21 in diretta dalle 15 su Sky Sport e in differita su Tv8 alle ...