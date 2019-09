DIRETTA Pescara Entella | risultato 0-0 | streaming video DAZN | formazioni | via!

Fonte : ilsussidiario

(Di sabato 21 settembre 2019)e tv:live del match valevole per la quarta giornata del campionato di Serie B che sta per cominciare.

EmmSorrentino : Segui la quarta giornata di #SerieB in DIRETTA ? ? - EmmSorrentino : Segui la quarta giornata di #SerieB in DIRETTA ? ? ? - Gazzetta_it : Fischio d’inizio, si parte! Pescara-Virtus Entella 0-0 in diretta su -