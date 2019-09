Caso della nave Gregoretti | la procura chiede l’archiviazione per Salvini

Iran-Usa - sul prezzo del petrolio lo spettro della chiusura dello Stretto di Hormuz in Caso di escalation : L’incubo peggiore si chiama Stretto di Hormuz. La sua chiusura è una eventualità remota, ma non impossibile. Da questa lingua di mare, larga appena 45 km nel suo punto più Stretto, transitano ogni giorno 21 milioni di barili, un quinto di tutto il petrolio che si muove nel mondo, un terzo se si considera solo quello trasportato via mare, destinati per il 76% ai mercati asiatici. Il passaggio tra Oman ed Iran collega infatti il golfo ...

Il Caso dell’interferenza istituzionale della presidente del Senato sul fine vita : Foto di Andrea Ronchini/NurPhoto via Getty Images “La presidente Maria Elisabetta Casellati si è offerta di fare una telefonata informale alla Consulta per chiedere più tempo all’Aula prima della pronuncia”. Ad accendere la polemica sul divisivo tema del fine vita ci ha pensato questa volta una nota del Movimento 5 stelle, nella quale il partito di Luigi Di Maio sottolineava la necessità di risolvere per via parlamentare il dibattito sul ...

Franchi tiratori all'opera - il "Caso Sozzani" primo autogol della squadra M5S/Pd : Un boato accompagna il colpo di scena alla Camera. Al primo voto “pesante” dalla nascita del governo M5S-Pd-Leu, a sorpresa e a voto segreto, l’Aula di Montecitorio nega gli arresti domiciliari per l’azzurro Diego Sozzani e getta il Movimento 5 Stelle nell’imbarazzo. Il voto sovverte diametralmente quello della Giunta per le Autorizzazioni che, lo scorso 31 luglio, aveva deciso, con il Pd e M5s favorevoli, di ...

Credito commerciale - il Caso della piattaforma online Sardex : “Raggiunto il mezzo miliardo di euro di scambi tra le imprese iscritte” : Raggiunge e supera il mezzo miliardo di crediti transati Sardex.net, la piattaforma online di Credito commerciale creata in Sardegna, che da quasi dieci anni mette in relazione le imprese del territorio fornendo a loro strumenti di pagamento e di Credito. Un sistema innovativo che aiuta la comunicazione tra aziende: consente a migliaia di imprese e di professionisti di scambiarsi beni e servizi per un valore superiore al mezzo miliardo di ...

La Corte dei Conti della Lombardia ha condannato Roberto Formigoni e altri al risarcimento di circa 47 - 5 milioni di euro per il Caso della Fondazione Maugeri : La Corte dei Conti della Lombardia ha condannato Roberto Formigoni e le altre persone coinvolte nel caso di corruzione intorno alla Fondazione Maugeri al risarcimento di un danno erariale pari a circa 47,5 milioni di euro. La Corte dei Conti

Banche - il Caso della Popolare di Bari insegna che il ‘gigantismo’ genera mostri : Ormai da anni nelle considerazioni annuali del Governatore della Banca d’Italia non manca un riferimento alla “presunta” necessità che gli istituti di credito più piccoli si aggreghino per realizzare economie di scala e diventare più solidi a livello patrimoniale. Tutto ciò nonostante i fatti dimostrino che le crisi più gravi e “sanguinose” (per gli azionisti e i risparmiatori) degli ultimi anni abbiano riguardato Banche che tanto piccole poi ...

117 giorni nella pancia della mamma morta - nata bimba sana : Caso definito unico al mondo : Per 117 giorni hanno mantenuto le funzioni vitali di una donna incinta, ma morta a livello cerebrale. Ora è nata una bambina sana. Ci sono riusciti i medici dell’Ospedale dell’Università di Brno (Repubblica Ceca), che definiscono questo risultato come una probabile prima mondiale. O almeno un caso rarissimo, si legge sul sito dell’ospedale universitario: si contano circa 20 nascite del genere descritte nel mondo, ma stavolta si ...

Migranti - il Caso della Ocean Viking agita il Pd : "Così non va bene - è una vergogna" : La nave con 82 Migranti a bordo è ancora in attesa di un porto sicuro. "Esattamente come accadeva con Salvini ministro"...

Caso moto d'acqua della polizia : avviato procedimento contro il poliziotto che fece salire il figlio di Salvini : Secondo quanto riportato dall'Huffington Post, il questore di Livorno avrebbe convocato il poliziotto che il 30 luglio permise al figlio sedicenne di Matteo Salvini di farsi un giro sulla moto d'acqua della polizia a Milano Marittima. All'agente sarebbe stato comunicato l'avvio di un procedimento disciplinare a suo carico, ma non dovrebbe rischiare nulla. Non è stata proposta ancora alcuna sanzione e in ogni Caso l'agente potrà fare ricorso. ...

SSCN : “Ecco come comportarsi in Caso di mancanza della Fidelity Card” : La SSC Napoli ricorda ai propri tifosi che, qualora non avessero ancora ricevuto la Fidelity Card sulla quale è caricato il titolo di accesso allo stadio San Paolo, abbonamento o biglietto, potranno utilizzare, per accedere allo stadio, la seguente documentazione ed esibirla agli ingressi: • Foglio provvisorio della Fan Stadium Card, scaricabile dall’email ricevuta dalla TicketOne al termine della procedura di acquisto. • Segnaposto, ...

Caso Epstein - spuntano le foto della domestica con il principe Andrea : Il principe Andrea finisce ancora sotto i riflettori per i suoi legami con il magnate arrestato per pedofilia Jeffrey Epstein. Nuove fotografie riportate da Forbes, rafforzerebbero l’accusa di una sua amicizia con il magnate morto suicida in carcere il 10 agosto. Si tratta di alcune foto risalenti al 2010 trovate sul profilo Facebook della ex domestica di Epstein. Negli scatti, la signora Jun-Lyn Fontanilla è ritratta con il principe e con la ...

Sono state decise misure cautelari interdittive per quattro dipendenti dell’Atac e di Metro Roma per il Caso della scala mobile crollata a Roma : I poliziotti della Squadra mobile di Roma e quelli del commissariato Viminale, sempre a Roma, stanno applicando le misure cautelari interdittive decise da un giudice contro quattro dipendenti di Metro Roma e Atac, l’azienda che gestisce il trasporto pubblico a Roma.