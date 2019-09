Alex Zanardi supera se stesso ed abbatte il record nell’ Ironman paraolimpico

Fonte : forzazzurri

(Di sabato 21 settembre 2019)ha migliorato il propriomondiale che lo porta ad essere nuovamente l’più veloce al mondo– La Gazzetta dello Sport riporta in merito alla straordinaria impresa, forse straordinaria è ancora poco accanto al nome di. “Niente da fare: la parola “risparmiarsi” non fa parte del suo vocabolario. C’era questa idea fra follia e ragione, scienza e sport di finire une il giorno dopo chiuderne un mezzo, quindi ci si aspettava chetirasse un poco il freno ieri alla prova più lunga (3 km a nuotoAdriatico, 180 con l’handbike sulle strade di Romagna, una maratona con la carrozzina fra gli applausi della sua gente) per poi essere fresco a quella più breve di oggi. Tenendo presente che il fine settimana scorso aveva vinto due medaglie d’oro e una di argento al Mondiale di ...

LiaCapizzi : 'Ho migliorato?!' In questa frase e nei suoi occhi -quasi da bimbo- c'è tutto Alex Zanardi. Sfida e gioia. A Cervia… - Eurosport_IT : Ma quanto sei forte, Alex Zanardi? Nuovo primato mondiale dell'ironman per un campione che non smette mai di stupi… - fanpage : Ironman, altro record mondiale di Alex Zanardi: 'Voglio campare fino a 200 anni' -