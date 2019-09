L’abc della Buona Creanza | I come Inizio

Fonte : vanityfair

(Di venerdì 20 settembre 2019) AAnno Felice, BBuco, CCredo, DDoccia e via così. Non ète lo aspetteresti l’alfabeto delle relazioni che Chiara Francini ha scritto per Vanity Fair: 26 pillole di saggezza Instagramdurata di un minuto che si susseguiranno sul canale social di Vanity Fair, tutti i giovedì. L’abc. Lessico minimo indispensabile per le donne e gli uomini del Nuovo Millennio, il dizionario sentimentale dell’attrice e scrittrice fiorentina, è una bussola per orientarsi in tempi duri in cui dell’amore,racconta nel suo ultimo romanzo “Un anno felice” a cui l’alfabeto è ispirato, si sente un disperato bisogno. Ogni giovedì una nuova puntata. I«Chi ben comincia è a metà dell’opera è una frase insidiosauna buca coperta di margherite. L’, il principio di qualsiasi cosa ti spazza la vita...

bagnacouda : #dimaio Cerca di capire, una volta per tutte, in politica si hanno rapporti politici e non rapporti di fiducia, que… - NandoBocchetti : @carlakak alleati vostri. la maggioranza deve garantire i numeri. è l'abc della politica. - cavalierepadano : Sommessamente l’abolizione del voto segreto è l’ennesima fesseria proposta da incompetenti, ignoranti funzionali ch… -