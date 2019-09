Genova | operatore 118 ostetrico aiuta donna a partorire AUDIO

Fonte : tg24.sky

(Di venerdì 20 settembre 2019) Undel 118 ha fatto daa distanza e, via telefono, ha contribuito adre una, in fase di travaglio, a far nascere il suo secondogenito. E’ successo a Recco, in provincia di, nella notte di mercoledì 18 settembre. Daniele Asso, questo il nome dell’, è riuscito a tranquillizzare lae a dare le istruzioni corrette al marito per il parto. "Non deve aver paura, si preoccupi di respirare" A chiamare il 118 è stato il marito della, Giovanni: "Ho mia moglie che è in travaglio", ha detto all’. Asso dall’altra parte della cornetta ha subito preso in mano la situazione: "La guido io dal telefono finché non arrivano i soccorsi". Poi una serie di consigli per far mantenere la calma alla: “Non deve aver paura, stia tranquilla… si preoccupi solo di respirare e quando ha la contrazione eventualmente ...

