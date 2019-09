Finalmente con il fratellone | Zingaretti pubblica una foto con il fratello

Pd : relax con selfie per Zingaretti col ‘fratellone’ Luca - ‘Finalmente…’ : Roma, 20 set. (AdnKronos) – “Finalmente aperitivo con il fratellone. A parlare di figlie, famiglia, di vita e del domani. Bella serata!”. Lo scrive il segretario dem Nicola Zingaretti in un post su Instagram che lo ritrae, sorridente, con il fratello e celebre attore, Luca Zingaretti. Il post, che li vede in camicia davanti a due calici di vino seduti, sereni, davanti a un tavolino all’aperto, ha ricevuto centinaia ...

“È il mio tormento”. Gemma Galgani - Finalmente lo ha confessato : “Un vero dramma per me” : E’ tempo di nuove rivelazioni per una delle grandi star del Trono Over del programma ‘Uomini e Donne’, condotto da Maria De Filippi. Gemma Galgani è nuovamente tornata a parlare della sua ex relazione con Giorgio Manetti. E lo ha fatto su ‘Uomini e Donne Magazine’, dove ha spiegato i motivi che l’hanno spinta a concludere anzitempo la storia con lui. La Galgani ritiene che Giorgio non abbia mai provato amore, ma semplicemente affetto ed ...

Emma Marrone : "Mi devo fermare per un problema di salute - chiudo i conti Finalmente e torno" : L'amata cantante Emma Marrone ha voluto avvisare, e al contempo rassicurare, per quanto possibile, i suoi fan. La salentina fa infatti sapere attraverso un post Instagram, che dovrà fermarsi per un breve periodo per risolvere un problema di salute. Leggi anche:Amici, Emma Marrone in imbarazzo: lo st

L'open beta di Ghost Recon Breakpoint ha Finalmente una data : A poche settimane dal lancio di Tom Clancy's Ghost Recon Breakpoint, Ubisoft ha pubblicato un nuovo trailer live-action con protagonista Lil Wayne, e diretto da David Leitch di Minted Content. Riportiamo di seguito il comunicato Ubisoft per tutti i dettagli:Leggi altro...

Walter Nudo viene Finalmente allo scoperto : è amore con Roberta : Walter Nudo dimentica Celine con Roberta: lo scoop Sull’ultimo numero del settimanale Chi uscito nelle edicole sono state pubblicate delle foto di Walter Nudo insieme a una donna, il cui nome è Roberta. I due sono stati paparazzati in Sicilia, e sono sembrati essere decisamente complici e affiatati. Per tale ragione la rivista diretta da Alfonso Signorini non ha dubbi nell’annunciare: Walter Nudo ha dimenticato Celine con ...

Roma - Totti : “Finalmente una vittoria. Inzaghi? Non gli do consigli sennò mi dicono che sono della Lazio” : “Un po’ tutti ci auguravamo che arrivasse la prima vittoria, non riuscirci dopo tre giornate significava l’inizio di una mini-crisi. Dopo questa bella prestazione e questa bella vittoria sono state rimesse le cose in chiaro”. sono le parole di Francesco Totti in un’intervista a Sky Sport. “Razzismo? sono nel calcio da 30 anni e si dicono sempre le stesse cose. O ci sono regole ben precise o cambiamenti ...

“Sono innamorato”. Alberto Urso - Finalmente la confessione. Sì - anche lei di “Amici” : Dopo la paparazzata sul settimanale Chi il vincitore del talent show di Maria De Filippi ha confermato questa nuova relazione a Verissimo. Alberto Urso sta con ballerina di Amici Valentina Vernia. Il cantante ha ammesso che da qualche mese sta frequentando una persona speciale, che è appunto Valentina, conosciuta lo scorso anno nella scuola più famosa d’Italia. Proprio perché sta vivendo un momento magico, Alberto non vuole nascondere la sua ...

Mio fratello rincorre dinosauri - Gassmann è il papà di un bambino con sindrome di Down. Finalmente un film di formazione riuscito : Nel film Mio fratello rincorre dinosauri, Gassmann è il papà di un bambino con sindrome di Down, ma non è lui il protagonista della storia. La scena è tutta di Francesco Gheghi che interpreta Jack e di Lorenzo Sisto, anche lui con sindrome di down, che a soli undici anni interpreta Giò ed è assolutamente a suo agio davanti la macchina da presa. Il film, come il romanzo, racconta la storia di due fratelli, un supereroe di nome Giò, come lo ...

Il nuovo smartwatch Casio della serie PRO TREK Smart con Wear OS è Finalmente disponibile in Italia : Il nuovo Smartwatch Casio PRO TREK Smart WSD-F21HR con sistema operativo Wear OS è ufficialmente disponibile in Italia al prezzo di 499 euro. L'articolo Il nuovo Smartwatch Casio della serie PRO TREK Smart con Wear OS è finalmente disponibile in Italia proviene da TuttoAndroid.

Vuelta a España - le pagelle della sedicesima tappa : Astana Finalmente protagonista - Roglic e Pogacar in controllo - Quintana in calo verticale : Astana finalmente protagonista nella sedicesima tappa della Vuelta a España 2019. Il team kazako vince la tappa con Fuglsang, mentre tra i big si rivede un Miguel Angel Lopez all’attacco dopo le difficoltà patite a Los Machucos e sull’Alto del Acebo. Primoz Roglic e Tadej Pogacar si difendono senza problemi, mentre Valverde soffre leggermente nel finale e Quintana crolla di netto. Di seguito andiamo a dare i voti ai protagonisti ...

Formula 1 – Finalmente una gioia - anche Briatore si complimenta con la Ferrari : “Leclerc straordinario a Monza - vittoria meritatissima” : anche Briatore si complimenta con la Ferrari: le parole dell’imprenditore italiano dopo il successo di Leclerc a Monza Una grande festa rossa, ieri a Monza: Charles Leclerc ha riportato la Ferrari sul gradini più alto del podio del Gp d’Italia dopo nove lunghi anni. Un successo strepitoso, che ha fatto impazzire di gioia tutti i tifosi del Cavallino. anche Flavio Briatore, che in questa stagione non ha risparmiato la Ferrari da ...

Governo Pd-M5s - Prodi : “Finalmente un esecutivo che avrà rapporti seri con l’Europa. Spero che avremo un peso superiore” : “È nato un Governo che finalmente avrà rapporti seri con l’Europa”. Al Forum di Cernobbio, l’ex premier Romano Prodi è soddisfatto del Governo giallorosso formato da Pd e M5s: “Spero che avremo un peso superiore in Europa rispetto a quello avuto in passato”. L'articolo Governo Pd-M5s, Prodi: “Finalmente un esecutivo che avrà rapporti seri con l’Europa. Spero che avremo un peso superiore” proviene da Il Fatto Quotidiano.

Finalmente giustizia per le vittime dell’attentato alle Torri Gemelle : dopo 18 anni arriva la condanna : Immaginate di salutare un vostro caro, di mattina, dopo aver consumato la colazione, per lavoro. Il cielo è azzurro, quasi sfiorato dai mastodontici monumenti antropici di New York, negli Stati Uniti, l’odore del caffè stuzzica ancora l’olfatto, in casa. Ad un certo punto, immaginate che squilli il telefono e che, in tutti i telegiornali, si diffonda la notizia che il posto di lavoro di vostra moglie, vostro figlio o vostro marito, ...

US Open – Federer Finalmente convince : Evans sconfitto senza sbavature : Rorger Federer trova una vittoria convincente contro Daniel Evans: il tennista svizzero supera l’avversario in 3 set Dopo due vittorie lasciando un set rispettivamente contro Nagal e Dzumhur, Roger Federer trova il primo, netto, successo degli US Open 2019. Il tennista svizzero, attualmente numero 3 della classifica mondiale maschile, ha risolto la pratica Daniel Evans (n° 58 ATP) in 1 ora e 23 minuti, aggiudicandosi i 3 set utili al passaggio ...