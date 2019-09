F1 | GP Singapore 2019 | programma | orari e tv delle qualifiche 21 settembre

Fonte : oasport

(Di venerdì 20 settembre 2019) Domani, sabato 21, sono inledel Gran Premio di, quindicesima tappa stagionale del Mondiale di Formula 1. C’è grande attesa a Marina Bay per le prove ufficiali che rappresentano probabilmente il momento più importante di tutto il fine settimana se si considera l’estrema difficoltà di sorpassare in pista in gara su un tracciato cittadino senza molti rettilinei. La Mercedes si presenta coi favori del pronostico specialmente con Lewis Hamilton, anche se il britannico dovrà vedersela con il compagno di squadra finlandese Valtteri Bottas, con la Red Bull di Max Verstappen e con le Ferrari di Charles Leclerc e Sebastian Vettel. Ledel Gran Premio disaranno trasmesse in diretta tv su Sky Sport F1 ed in diretta streaming su Sky Go (riservato ai soli abbonati), mentre TV8 manderà in onda le prove ufficiali in ...

SkySportF1 : ? Confermata la multa di 5000 euro alla @MercedesAMGF1 ?? I dettagli e il LIVE delle FP2 ? - SkySportF1 : ? Problemi per @Charles_Leclerc ? Il monegasco è bloccato in quarta marcia (-29') Il LIVE ?… - SkySportF1 : ???? @Max33Verstappen si prende le FP1 ? Problemi per @Charles_Leclerc I tempi ? -