Ascolti X Factor 13 | la seconda puntata di audition del 19 settembre

Fonte : dituttounpop

(Di venerdì 20 settembre 2019)2019 – X13 su Sky Uno glidi1913 – Secondo appuntamento da Torino con le audizioni di X13, i 4 giudici Mara Maionchi, Samuel, Malika Ayane e Sfera Ebbasta hanno visto nuovi concorrenti qualcuno bocciato, qualcuno mandato fino ai Bootcamp. Lain onda giovedì 19su Sky Uno ha ottenuto negli675 mila e 2.93%, secondo il dato riportato da Studio Frasi. Novità di quest’anno riguarda anche la gara, chi ottiene 4 si è sicuro di accedere alla fase dei Bootcamp quella in pratica con le sedie in cui ciascun giudice, cui viene affidata una categoria, decide chi portare agli Home Visit che porteranno poi alla definizione dei 3 concorrenti per i live per ciascuna categoria (Under Uomini e Donne, Over e Gruppi). Chi ottiene 3 si passa ma sarà successivamente ...

