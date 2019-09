Arresti tra anarchici dopo gli scontri per sgombero Asilo

Milano : traffico droga e possesso armi - 8 Arresti : Milano, 20 set. (AdnKronos) - La squadra mobile di Milano ha arrestato otto persone, su richiesta della Procura di Como, per traffico di droga e possesso di armi. Degli otto indagati, di cui sette di nazionalità albanese e un italiano, quattro sono già detenuti per altra causa. Gli indagati sono acc

Traffico di droga pilotato dai clan a Catania - 40 Arresti : Quaranta persone sono state arrestate dalla Polizia di Catania nell'ambito di un'operazione antimafia e antidroga che ha riguardato il clan Cappello-Bonaccorsi. Due i gruppi mafiosi scoperti nel centro cittadino e particolarmente attivi nel Traffico di sostanze stupefacenti attraverso il controllo, continuativo e permanente, di un intero quartiere San Berillo Nuovo. Le due piazze di spaccio erano gestite dal gruppo mafioso organicamente ...

Trento - blitz contro il narcotraffico : 19 Arresti e 70 indagati. Una rete estesa dal Marocco a tutta Italia - passando per Spagna e Svizzera : Una tonnellata di hashish e due chili di cocaina, per un valore sul mercato illecito di oltre 70 milioni di euro. Sette misure di custodia cautelare in carcere e due organizzazioni dedite al narcotraffico colpite. Sono i numeri dell’operazione condotta dalla guardia di Finanza del Trentino Alto Adige, regione che evidentemente non è più un’isola felice nel panorama criminale. Quattro persone sono state catturate in Lombardia, ...

Mafia - boss dava ordini tramite avvocato - 4 Arresti nel clan gelese Rinzivillo : 4 persone sono state arrestate dalla polizia a Caltanissetta con l'accusa di avere fatto parte al clan mafioso Rinzivillo. bossa dava ordine avvocato

19 Arresti - traffico internazionale di droga : Diciannove narcotrafficanti arrestati, altre 60 persone indagate, oltre una tonnellata di hashish e due chili di cocaina sequestrati e sigilli a 5 automezzi utilizzati per il trasporto della droga. E' il bilancio di una maxi operazione internazionale antidroga della Guardia di Finanza di Trento in diverse regioni italiane e in Olanda e Spagna. L'operazione, avviata a marzo 2016 con un sequestro di stupefacenti nei confronti di un gruppo di ...

Gela - tre Arresti per traffico di droga. Le indagini sono partite dopo la segnalazione sull’applicazione “You Pol” : L’operazione “Supermarket” ha portato gli inquirenti a smascherare un giro di droga in corso tra le piazze di Gela (Caltanissetta) e le città di Vittoria, Palermo e Catania, da dove arrivavano hashish e marijuana. Tre persone sono state arrestate, una in carcere e due ai domiciliari. L’indagine è partita da una segnalazione del 26 maggio 2018 su “You Pol”, l’app che permette di denunciare in forma ...

Olio di semi spacciato per extravergine di oliva : Arresti in Toscana e Puglia. 14 indagati - alcuni prestanome : Una frode scoperta dai Nas di Firenze nell'inchiesta, Croce e Delizia, coordinata dalla procura. Bellanova: «Lotta a contraffazione in cima alle priorità»

Water d’oro rubato - due Arresti ma dell’opera di Cattelan nessuna traccia : La polizia britannica ha arrestato un 66enne e un 32enne in relaxine la furto dell'opera d'arte valutata 5 milioni di urto e sparita dalla dimora-museo di Blenheim Palace ma del Water d'oro nessuna traccia. “Stiamo seguendo una serie di piste investigative, la nostra priorità è adesso è recuperare la refurtiva" hanno spiegato gli inquirenti.Continua a leggere

Juventus - i tifosi organizzati non sosterranno la squadra a Madrid per protesta contro gli Arresti dei capi ultras : I tifosi della Juventus non sosterranno l’undici di Maurizio Sarri nella trasferta di domani, mercoledì 18 settembre, a Madrid contro l’Atletico di Simeone. Lo spicchio dello stadio Wanda Metropolitano destinato ai supporters bianconeri per la prima partita del girone di Champions, quindi, resterà vuoto. Secondo quanto si apprende in ambienti giudiziari, i pochi che, nonostante i costi elevati della trasferta, avevano deciso di ...

Mafia - operazione contro uomini legati a Cosa Nostra : 11 Arresti a Palermo. I magistrati : “Imponevano buttafuori nei locali notturni” : Imponevano tariffe e assunzioni tra i ‘buttafuori’ di alcuni night club. Con questa accusa, al termine delle indagini della Dda di Palermo, i carabinieri hanno eseguito un’ordinanza cautelare in carcere nei confronti di 11 persone accusate di estorsione aggravata dal metodo mafioso. L’inchiesta ha portato alla luce gli interessi di Cosa Nostra sul controllo e la gestione di locali notturni nel Palermitano. Figura di ...

Frode sull'olio extravergine tra Puglia e Toscana - 2 Arresti e 10 indagati : Olio di semi reso simile all'olio extravergine di oliva con l'aggiunta sostanze come clorofilla e betacarotene ottenendo un alto profitto illecito

Così Cosa nostra imponeva i propri buttafuori ai locali di Palermo : 11 Arresti : Operazione "Octopus": colpo a Cosa nostra che aveva allungato le mani sui locali notturni palermitani. Undici gli arresti per estorsione aggravata dal metodo mafioso. In azione carabinieri del comando provinciale - coordinati dalla Direzione distrettuale antimafia - che hanno eseguito l'ordinanza di custodia cautelare in carcere emessa dal gip. Le indagini hanno documentato gli interessi di Cosa nostra, in città e in provincia, sul ...

Mafia : buttafuori di Cosa nostra nei locali - a Palermo undici Arresti per estorsione (2) : (AdnKronos) - Le numerose intercettazioni hanno consentito di documentare "plurime condotte estorsive nei riguardi dei titolari di almeno 5 locali notturni di Palermo e provincia ai quali veniva imposta, mediante violenze e minacce, l’assunzione dei buttafuori". Emblematica è la vicenda in cui è coi

Mafia : buttafuori di Cosa nostra nei locali - a Palermo undici Arresti per estorsione : Palermo, 17 set. (AdnKronos) - buttafuori di Cosa nostra nelle discoteche palermitane. E' quanto scoperto dalla Direzione distrettuale antiMafia di Palermo che ha delegato i carabinieri del comando provinciale ad eseguire nel corso della notte un’ordinanza di custodia cautelare in carcere emessa dal