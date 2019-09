Tragedia nel calcio | l’ex difensore della nazionale è morto a 43 anni Combatteva da

Fonte : caffeinamagazine

(Di giovedì 19 settembre 2019) Lutto nel mondo del: l’exolandese Fernando Ricksen èa 43dopo una lunga battaglia contro la SLA. Una notizia terribile che ha lasciato sgomento il mondo dello sport. Fernando Ricksen, exdi Az Alkmaar, Glasgow Rangers e Zenit San Pietroburgo, ha disputato 12 partite nella selezione del suo Paese all’inizio degli2000 giocando con altri grandi campioni come Seedorf e Kluivert. Per colpasclerosi laterale amiotrofica , che gli è stata diagnosticata nel 2013, Ricksen se ne è andato. Dal momento in cui era venuto a conoscenzasua malattia, aveva partecipato a molte attività benefiche e aveva sensibilizzato l’opinione pubblica sulla tremenda malattia che lo aveva colpito a tradimento come aveva fatto con tanti altri sportivi. Tanti, infatti, i calciatori morti di Sla. Tra questi ricordiamo: Fulvio Bernardini, Giorgio ...

