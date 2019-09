Orrore per un uomo di 74 anni | sulla sua testa cresce un “corno” di 10cm Il raro caso

Orrore in Florida - uccide la moglie e i quattro figli e tiene i corpi in casa per settimane : Michael Jones Jnr, secondo la polizia, ha ucciso sua moglie Casei e i loro quattro bambini nella loro casa in Florida. Poi, dopo aver nascosto i corpi per settimane, li ha portati nello Stato della Georgia. Prima che fosse trovato il corpo della donna, sua madre Nikki, nonna dei piccoli, aveva detto Fox35: "Non sono mai stata così spaventata. Non so cosa farei senza nessuno di loro..."

Primo trailer per Resident Evil Project Resistance : Orrore di squadra da Capcom : Capcom ce lo aveva promesso: il Primo teaser trailer di Resident Evil Project Resistance sarebbe arrivato nella giornata di oggi, 9 settembre 2019. E così è stato, con il colosso di Osaka ad aver dato in pasto ad appassionati e curiosi il filmato visibile poco più in basso in questo stesso articolo. La clip va ad anticipare la mole di novità che sarà rilasciata invece in occasione del Tokyo Game Show 2019, in programma dal 12 al 15 settembre - ...

Ho visto lo spot contro l’eutanasia di Pro Vita : vi spiego perché è un Orrore : Il video di Pro Vita contro l'eutanasia si è rivelato un clamoroso buco nell'acqua. Sotto al video sono infatti spuntati decine di commenti di persone che hanno deciso di condividere la loro storia di sofferenza familiare a cui hanno dovuto assistere inermi. Figli che hanno assistito all'agonia del padre, della madre, altri raccontano dei propri nonni. Agonie lunghe mesi, con i loro familiari che supplicavano un'interruzione della sofferenza che ...

Napoli - Orrore nella notte : 18enne accoltellato al cuore per uno sguardo di troppo : Questa notte un 18enne napoletano è stato portato sanguinante all'ospedale San Giovanni Bosco da alcuni amici. Il ragazzo, accoltellato al torace, è stato assistito immediatamente...

Orrore in ospedale - salma ricoperta di formiche nella camera mortuaria : la denuncia della famiglia : È successo all'ospedale di Scafati, in provincia di Salerno. I parenti della donna hanno presentato una denuncia ai...

“Prima l’Orrore - ora chiedetele perdono”. Nadia Toffa - le parole da brividi di Elena Santarelli : Elena Santarelli abbraccia i genitori di Nadia e ha un pensiero anche per chi ha scatenato la polemica in seguito alla pubblicazione del libro “Fiorire d’inverno”, che la conduttrice ha scritto in merito alla malattia. “Ciao Nadia” – inizia così il messaggio di addio di Elena Santarelli alla conduttrice delle Iene morta di tumore – Hai sempre avuto cura di sapere di Jack, sei sempre stata positiva quelle volte che riuscivo a sentirti, in ...

Orrore in India : marito perde la scommessa e fa violentare la moglie : Quanto avvenuto a Uttar Pradesh, stato dell'India Settentrionale fa rabbrividire: un marito, dopo aver bevuto un po' troppo ha puntato sua moglie mentre stava giocando con alcuni altri amici. Uttar Pradesh, India settentrionale: un uomo dopo aver scommesso tutti i suoi soldi in una notte di giochi e alchol ha deciso bene di puntare sul tavolo da gioco la moglie. L'idea gli è balzata perché, come riporta il New Indian Express, dopo ...

Orrore in spiaggia a Soverato - tra gli ombrelloni scoperto il cadavere di un uomo : Il ritrovamento nella primissima mattinata di martedì mentre nello stabilimento balneare erano in corso le quotidiane operazioni prima dell'apertura ai clienti. Dai primi accertamenti la vittima sarebbe un turista straniero, un motociclista, che aveva deciso di fare un bagno nelle prime ore del mattino.