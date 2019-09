Monza | Berlusconi | “Voglio portare la squadra in B” Regalo ai bambini delle elementari

Il Monza di Berlusconi sbarca negli eSports : Il Monza sbarca negli eSports e sotto la nuova proprietà della Fininvest di Silvio Berlusconi guarda con crescente attenzione ai gusti dei giovani e delle nuove generazioni. Venerdì, 13 Settembre, alle ore 12,00, presso la sala stampa dello Stadio Brianteo si terrà la presentazione ufficiale dell’A.C. Monza Team eSports e nell’occasione l’amministratore delegato del club, Adriano […] L'articolo Il Monza di Berlusconi sbarca ...

Gazzetta : la passione di Berlusconi è l’arma in più del Monza : È la grande passione di Berlusconi l’arma in più del Monza secondo la Gazzetta dello Sport. La domanda-gioco se arriverà prima il Monza in A o il Milan al quarto posto, appare infatti meno campata in aria a guardare l’avvio di campionato della squadra brianzola. Da una parte la squadra di Giampaolo già costretta a inseguire, dall’altra quella di Brocchi in fuga dopo tre partite. Il presidente, scrive il quotidiano sportivo, che ...

Il Monza non è un capriccio di Berlusconi - è un progetto serio : Dici Monza e tutti (ovunque) pensano al Gran Premio di Formula 1: non il più vecchio, ma quello che si è ampiamente disputato il maggior numero di volte. Uno dei più affascinanti, per gli appassionati preceduto unicamente da Montecarlo. E gli occhi di tantissimi saranno puntati su quanto accadrà dom

Silvio Berlusconi - Coppa Italia amara : il Monza va in vantaggio poi la Fiorentina lo ribalta : Il Monza di Silvio Berlusconi e Adriano Galliani ci crede per quasi un'ora, poi la Fiorentina lo ribalta e si qualifica per il prossimo turno in Coppa Italia. Al Franchi, i brianzoli allenati da Brocchi passano in vantaggio al 35' con Brighenti, ma nella ripresa nel giro di 5 minuti i viola padroni

Il Monza di Berlusconi sfida il Benevento di Inzaghi - Galliani : 'Non sentirò Pippo' : Dopo il brillante debutto di domenica scorsa in Coppa Italia contro l'Alessandria, il Monza si sta preparando per la difficile sfida del Vigorito contro il Benevento. La partita avrà un sapore speciale per Silvio Berlusconi (patron del Monza), Adriano Galliani, Cristian Brocchi (allenatore del Monza) e Filippo Inzaghi, tecnico dei sanniti: i quattro sono legati da un ottimo rapporto che si è costruito negli anni vincenti del Milan. ''Con Filippo ...