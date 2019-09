Midollo osseo | nuovo farmaco ‘scudo’ contro citomegalovirus

Fonte : calcioweb.eu

(Di giovedì 19 settembre 2019) Roma, 19 set. (AdnKronos Salute) – Per i pazienti che devono affrontare un trapianto allogenico di cellule staminali ematopoietiche (Hsct) arriva unper il miglior approccio di profilassi, in questo modo il– una delle principali complicanze – può fare meno paura. A ridosso della Giornata mondiale della donazione di, che si celebra il 21 settembre, l’European Conference on Infections in Leukaemia (Ecil) ha introdotto nelle Linee guida la profilassi con letermovir, il primoindicato per la profilassi della riattivazione dell’infezione e della malattia da(Cmv) negli adulti Cmv-positivi sottoposti ad allo-Hsct – con un elevato grado di raccomandazione. “Nelle Linee guida europee Ecil7 e nel documento di consenso delle Società Gitmo, Sito e Amcli, letermovir viene raccomandato come ...

