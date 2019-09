La verità francese sulla lobby

Fonte : huffingtonpost

(Di giovedì 19 settembre 2019) Un anno fa, un lobbista era sulle prime pagine di tutti i giornali francesi. Thierry Coste, della Fédération nationale des chasseurs de France, che con la sua presenza in una riunione di lavoro all’Eliseo ha innescato le dimissioni del ministro dell’Ecologia Nicolas Hulot. “Il mio lavoro è quello di difendere gli interessi dei miei clienti e assicurarsi che le loro ragioni siano ascoltate dalla politica e dai media”, si è difeso il lobbista in un’intervista con France Inter. “Non dico che siano nel giusto, ma mi pagano per spiegare, per difendere bene la loro causa”.Thierry Coste è stato espulso dall’Assemblea Nazionale per frodesua iscrizione al registro di trasparenza. In pochi giorni era diventato la vera caricatura del lobbista, quella che tutti aborrono: maschio, bianco, ...

