Indagini su rider: a rischio sicurezza

L'indagine della Procura di Milano sul fenomeno dei,i ciclofattorini che consegnano il cibo a domicilio,oltre alla violazione delle norme antinfortunistiche e distradale,intende far luce anche sullo sfruttamento dei lavoratori e tra i lavoratori, come il caporalato,e sulla presenza di clandestini.Ad agosto,su 30,3 i lavoratori clandestini e senza documenti. Non ci sono ipotesi di reato ma a tutela deisi nota che non vengono fornite dotazioni come caschi, che le bici hanno freni non adatti e altro.(Di giovedì 19 settembre 2019)