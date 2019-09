Federer | fenomeno anche a tavola | “amo gli spaghetti e la carbonara E quella volta che

Fonte : sportfair

(Di giovedì 19 settembre 2019) Rogerha raccontato alcune sue passioni… culinarie. Lo svizzero non sa resistere alla pasta italiana e al buon vinose in passato ha esagerato con l’alcol! Roger, da qualche tempo, è diventato il volto della Barilla, celebre marchio italiano conosciuto in tutto il mondo per l’eccezionale qualità della sua pasta. Il tennista svizzero ha dimostrato di non essere solo un semplice testimonial, mauna ‘buona forchetta’. Intervistato da Mikaela Shiffrin nel corso di un evento Barilla,ha raccontato alcune delle sue abitudini e preferenze in ambito culinario: “riso o pasta? Pasta… Barilla naturalmente. Amo glipomodoro e basilico. Sono un classico. Mala, magari non tutti i giorni. Cosa non mangio? Non riesco proprio ad affrontare le lumache e le rane. Durante i match? Dovrei mangiare ...

claudiotozzoli : RT @Giacinto_Bruno: CHISSÀ PERCHÉ MI VIENE IN MENTE QUEL FENOMENO DI CLAUDIO TOMATIS CHE CON I SOLDI DEI POVERI ORGANIZZA DELLE FESTE FARA… - leonardonuara : Non capisco perchè questa necessità del GOAT a tutti i costi: è chiaro che ronaldo fenomeno sia più forte ma cr7 è… - TerzoTempo54 : RT @Giacinto_Bruno: CHISSÀ PERCHÉ MI VIENE IN MENTE QUEL FENOMENO DI CLAUDIO TOMATIS CHE CON I SOLDI DEI POVERI ORGANIZZA DELLE FESTE FARA… -