Conte | Renzi? Sorpreso dai tempi | ma il governo resta sostenibile

Governo - Conte : "Scissione di Renzi? Era nell'aria. Mi hanno sorpreso i tempi" : Della scissione di Renzi "mi hanno sorpreso i tempi, e l'ho detto francamente a Renzi. Nel momento in cui un presidente incaricato in riserva deve scioglierla è bene che abbia piena Contezza di come si predispongono le forze di Governo. Se avessi saputo della decisione, lo dico anche nell'interesse del gruppo che si è formato, avrei preteso e voluto un'interlocuzione diretta con il gruppo stesso". Lo afferma il premier Giuseppe

Governo - D'Alema : "Importante sia in sintonia col Paese - mi fido di Conte". E non parla di Renzi : "Questo Governo? L'importante è che si metta in sintonia con il Paese. Svolta in verso ambientalista, ridurre la pressione fiscale sul lavoro", così Massimo D'Alema entrando alla festa del lavoro Unica organizzata da Mdp dove è atteso Giuseppe Conte. A chi gli chiede del Pd dice: "Sono stato militante, è una forza politica importante ho fatto gli auguri a Zingaretti".

Governo Conte - Di Battista avverte M5S : 'Non vi fidate del PD senza Renzi' : Non è un mistero che alle radici del Movimento Cinque Stelle l'ipotesi di un'alleanza con il Partito Democratico potesse essere vista come il fumo negli occhi. Il corso degli eventi, però, ha dato dimostrazione come le cose siano potute cambiare. C'è chi, però, come Alessandro Di Battista non abbandona le posizioni radicali e, da personalità in questo momento esterno alla politica, manifesta tutto il suo malessere rispetto all'idea che i ...

Di Battista scrive agli ex colleghi M5s : "Non vi fidate del Pd". E a Conte : "Sorpreso da Renzi? Buongiorno! Ovvio che vuole le nomine" : "Sono sempre stato contrario ad un governo con il Pd. Non è un segreto". Esordisce così Alessandro Di Battista sulla sua pagina Facebook. Due settimane dopo la nascita dell'esecutivo Conte 2, sostenuto da 5 stelle e Partito democratico, l'ex deputato e tra i principali esponenti del Movimento ha scritto un lungo intervento con l'obiettivo di mettere in guardia gli ex colleghi sui rischi di stare al governo con gli

Sondaggi - Renzi porta via 3 punti al Pd. Ma anche il M5s soffre. Poca fiducia nel governo : a farne le spese è il gradimento per Conte : E’ finito l’effetto ricostituente della nuova maggioranza per Pd e M5s. Per entrambi il Sondaggio settimanale di Emg per Agorà (Rai3) registra un tonfo: i democratici (che restano la seconda forza) crollano di quasi 3 punti, i grillini di poco più di un punto. Certo, il Pd una spiegazione ce l’ha: la fuoriuscita dell’ex segretario Matteo Renzi che secondo l’istituto diretto da Fabrizio Masia raccoglierebbe oggi, ...

"Conte non deve temere Renzi. Grazie a lui bloccata l'operazione di Salvini" - dice Bellanova : "Se non era per Renzi adesso stavamo con i manifesti elettorali. È Grazie al suo coraggio se si è data continuità alla legislatura e si è bloccata l'operazione antidemocratica di Salvini" ribadisce la ministra dell'Agricoltura Teresa Bellanova in un'intervista al Corriere della Sera, che aggiunge: "Renzi ha pagato un prezzo altissimo a causa dei 5 Stelle, ma ha scelto di far nascere un governo che non solo scongiuri l'aumento dell'Iva, ma eviti

"Manderemo avanti il governo" Renzi rassicura Conte - M5S e Pd : "E' evidente che abbiamo tutto l'interesse a mandare avanti il governo, lo abbiamo fatto nascere, ci sarà qualche voto in più, non qualche voto in meno". Lo ha affermato Matteo Renzi. "Il governo deve assolutamente fare la sua parte senza alcun problema.

Scissione PD : Salvini “Renzi ha fregato Conte - Zingaretti e Di Maio” : Scissione PD: Salvini “Renzi ha fregato Conte, Zingaretti e Di Maio” La Scissione (l’ennesima) del Partito Democratico, operata direttamente dall’ex segretario ed ex premier Matteo Renzi, ha fatto discutere tanto tra gli alleati come tra le opposizioni. Nella consueta diretta Facebook giornaliera, Matteo Salvini ha voluto dire la sua sugli ultimi sviluppi. Il leader della Lega ha, in un certo senso, riconosciuto la ...

Renzi ha un nuovo partito - l'analisi di Feltri : 'Ha distrutto Conte - Zingaretti e Di Maio' : Da tempo si vociferava che all'interno del partito Democratico potesse esserci un'ala Renziana non sempre concorde con la direzione politica intrapresa dal maggiore partito del centro-sinistra italiano. La scelta di Matteo Renzi di lasciare il Pd e fondare un nuovo partito denominato Italia viva rappresenta la conferma di quanto quelle indiscrezioni fossero esatte. La nuova forza politica rappresenterà, nel breve termine, una potenziale mina ...

Da Bonifazi a Cucca - dalla Garavini alla Sudano : chi sono i 12 senatori che vanno con Renzi. A Palazzo Madama determinanti per il Conte 2 : E’ al Senato che Matteo Renzi gioca la prima partita fondamentale per dare un senso e un peso al progetto, o come la chiama lui “sfida”, di Italia Viva. Qui il governo Conte 2 ha dieci senatori di margine per avere la maggioranza. Attualmente sono 12 i parlamentari che hanno comunicato stamattina l’addio al gruppo Pd di Palazzo Madama per unirsi a Italia viva. Si tratta di Francesco Bonifazi, Matteo Renzi, Teresa ...

