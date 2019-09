Beneficenza - La Panda si fa in mille per l' Aisla

Fonte : quattroruote

(Di giovedì 19 settembre 2019) Sabato 28 e domenica 29 settembre, a Sansepolcro, in provincia di Arezzo, si terrà un evento ambizioso: il raduno diFiata scopo benefico.Insieme contro la SLA. L'iniziativa si chiama Leed è nata dallidea di unassociazione di amanti dellautomobilismo, il Gruppo Gasatori di Sansepolcro: l'obiettivo è radunare una nutritissima schiera di esemplari dellutilitaria torinese (esclusivamente il modello prodotto fino al 2003) e devolvere parte del ricavato ottenuto dalle quote di iscrizione alla sezione di Arezzo dell, lAssociazione italiana sclerosi laterale amiotrofica.Primo giorno, solo 4x4. Sabato, a partire dal pomeriggio, si raduneranno unicamente le vetture a trazione integrale, pronte ad affrontare strade e percorsi off-road nella suggestiva cornice della Valtiberina Toscana. Dopo cena, la carovana accenderà nuovamente i motori per viaggiare in notturna e ...

