Fonte : calcioweb.eu

(Di mercoledì 18 settembre 2019), 18 set. (Adnkronos) –Emea avvia il trasferimento del ramo d’azienda identificato dal complesso aziendale relativo allo stabilimento dia Passive Refrigeration Solutions (Prs) di. Ad annunciarlo in una lettera inviata ai sindacati è l’azienda che ad oggi “prevede che l’atto di cessione del ramo d’azienda verrà perfezionato indicativamente entro il 31 ottobre 2019 e con efficacia a decorrere dal primo novembre”.Nella letteraricorda che “nonostante gli investimenti compiuti negli ultimi anni per circa 100 milioni di euro e le strategie commerciali messe in atto, dal 2009 ad oggi i volumi delle lavatrici di alta gamma prodotte presso lo stabilimento disi sono ridotti a circa 700 mila a circa 250 mila pezzi annui con un calo delle vendite nel primo semestre dell’anno pari al 36% a ...

DQuotidiana : Governo Conte bis, il Premier incontra i sindacati : “Taglio delle tasse e lotta all’evasione”. Scissione renziana… - TV7Benevento : Whirlpool: cede sito Napoli a Prs di Lugano, rischio era cessazione attività... - ZRetorica : RT @rudy55: Conte dice che salva la Whirpool. La Whirlpool cede l'azienda. Magnifico salvataggio -