Un Passo dal cielo 5 la puntata di giovedì 19 settembre

Fonte : dituttounpop

(Di giovedì 19 settembre 2019) Undal5 le anticipazioni del secondo appuntamento del 19su Rai 1 Prosegue l’appuntamento di prima serata con il forestale Daniele Liotti e Undal5 dalle 21:30 circa subito dopo I Soliti Ignoti. Ladel 19Vecchie ferite si riaprono in Francesco quando una donna, ex-membro di Deva, viene ritrovata morta sui terreni abbandonati della comunità. La donna sosteneva di sapere qualcosa di un misterioso figlio perduto di Neri, nato a Deva. Per questo il comandante viene messo sotto accusa per l’omicidio. Vincenzo dovrà fare del suo meglio per scagionarlo, oltre a gestire la figlia appena nata e convincere Neri a non farsi scappare Emma. Undal5 – La Trama La precedente stagione, ormai di due anni fa, si era conclusa con Francesco Neri, il comandante della Forestale di San Candido, nella sua casa sospesa sul lago di ...

oniontornetwork : RT @ITitograd: Urlare e sbattersi come indemoniati dal primo all’ultimo secondo non aumenta la qualità di una telecronaca. Quando #Trevisan… - iamliuc : RT @ITitograd: Urlare e sbattersi come indemoniati dal primo all’ultimo secondo non aumenta la qualità di una telecronaca. Quando #Trevisan… - iamnotaheroine : Sono così nervosa e incazzata e a un passo dal pianto isterico che se non stesse facendo il diluvio universale usci… -