Sarri | «In casa dell’Atletico la Juve non segnava da tanto tempo Spiace per i gol subiti»

Juve esordio Champions in casa Atl. Madrid - Sarri non sarà facile : Juve esordio Champions in casa Atl. Madrid, Sarri non sarà facile."Ci aspetta una partita difficile contro una squadra forte in uno stadio complicato

Polveriera Juventus - duro confronto Sarri-Paratici : volano parole grosse - è caos in casa bianconera : La Juventus ha iniziato bene la stagione, il club bianconero ha conquistato due vittorie consecutive frutto del blitz sul campo del Parma e dello spettacolare 4-3 nel match davanti al pubblico amico contro il Napoli, adesso la pausa per la Nazionale servirà a ricaricare le batterie, prima di un’altra trasferta non facile contro la Fiorentina. Nonostante le vittorie sul campo non mancano comunque i momenti di tensione, il primo è ...

CorSport – “Tensioni in casa Juve : duro confronto Sarri-Paratici - il tecnico ha metabolizzato male un aspetto” : Tensioni in casa Juve culminate con duro confronto tra il tecnico Maurizio Sarri e Paratici. Il Corriere dello Sport rivela alcuni retroscena CorSport – “Tensioni in casa Juve: duro confronto Sarri-Paratici, il tecnico ha metabolizzato male un aspetto”. Come riporta il quotidiano, “Emre Can in due versioni (prima accende e poi spegne l’incendio) è la sintesi di una fibrillazione inevitabile in casa Juve. Non ...

Le notizie del giorno – La presentazione di Balotelli - problemi di salute per Sarri - infortunio in casa Samp : presentazione Balotelli – Mario Balotelli si è presentato a stampa e tifosi del Brescia dopo l’annuncio del suo acquisto ieri. L’attaccante, dopo tre anni in Francia, torna in Italia, dove aveva giocato con Inter e Milan, ritrovando la città in cui è cresciuto. Queste le sue parole in conferenza. “Da quando c’è stato il Brescia non ho pensato ad altro. Mi dà tanto, è la squadra della mia città. Quando ho detto a mia mamma che c’era ...

Juventus di Sarri : un acquisto in casa per la corsia sinistra : Formazione Juventus: Luca Pellegrini è in procinto di passare in prestito al Cagliari, notizia nell’aria da diverse settimane e che dovrebbe concretizzarsi nei prossimi giorni. Per sostituire il giocatore, ex Roma, arrivato nell’affare che ha portato Spinazzola nella Capitale, si prospetta una soluzione interna. Juventus di Sarri: un acquisto in casa per la corsia sinistra […] More