Pd | Sala | “Renzi non è un nemico da combattere ma qualcuno con cui dialogare”

Fonte : ilfattoquotidiano

(Di mercoledì 18 settembre 2019)non è unda, macon cui. Lo ha detto il sindaco di Milano Giuseppea margine di un incontro sulle Olimpiadi 2026 a Palazzo Lombardia. “È chiaro che Renzi sta meglio in una realtà che risponde totalmente a lui piuttosto che in una realtà collaborativa, ma questo da sempre fa parte delle caratteristiche dell’uomo”. Il sindaco non conferma di “aver ricevuto proposte da Renzi” e a chi gli chiede se il governo ne uscire rafforzato o indebolito da questa scissione risponde: “Lo vedremo con il tempo”. L'articolo Pd,: “Renzi non è undamacon cui dialogare” proviene da Il Fatto Quotidiano.

davidallegranti : Beppe Sala la tocca pianissimo su Renzi - ilpost : Beppe Sala dice che Renzi non sa stare in una «comunità collaborativa» - kryptondaddy : RT @Corriere: L’affondo di Sala su Renzi: «Non sa stare in gruppo, vuole un sistema che risponda sol... -