Milan e Louis Vuitton | arriva la risposta del colosso francese sul possibile acquisto

(Di mercoledì 18 settembre 2019) Dalla giornata di domenica 15 settembre hanno iniziato a rimbalzare le voci di un interesse verso ilda parte del gruppo Lvmh-. Il gruppo è una multinazionale del lusso che controlla più di 70 marchi. Sembrava proprio che il proprietario Bernard Arnault fosse disposto a presentare un’offerta da più di 1 miliardo di euro per rilevare il. Il rumors, confermato anche dalle testate nazionali più importanti, ha avuto uno sviluppo nelle ultime ore. Infatti il gruppo Lvmh, ha rilasciato una nota stampa ufficiale. Così riportato: “Si smentisce fermamente l’ipotesi secondo la quale avrebbe presentato un’offerta al fondo Elliott per l’della società calcistica AC”. Il Messaggero tra i più convinti di questo interesse afferma anche che il passaggio di proprietà sarebbe stato pianificato per il finale di stagione. Un momento ...

