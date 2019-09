La Guardia di Finanza ha oscurato Xtream Codes | una piattaforma per lo streaming illegale

Treviso - Guardia di Finanza scopre frode da 500 milioni nel campo dell’energia. Sette arresti e sequestro per 110 milioni : Una maxi-frode da 500 milioni di euro sui cosiddetti “Titoli di Efficienza Energetica“. L’ha scoperto la Guardia di Finanza di Treviso dopo un anno di indagini: 28 persone di 15 Energy Saving Company hanno ottenuto rimborsi fiscali per impianti energetici in realtà mai eseguiti. L’operazione dei finanzieri, chiamata “Energia Cartolare”, ha portato a Sette arresti e al sequestro di beni pari a 110 milioni di ...

Concorsi Guardia di Finanza - di Frontiera e Costiera : invio domande entro ottobre : Il Comando Generale della Finanza e l'Agenzia europea della Guardia di Frontiera e Costiera hanno indetto due Concorsi pubblici, per il reclutamento di profili competenti da dislocare presso le proprie strutture situate sul territorio nazionale ed estero. Bando di Concorso a ottobre Il Comandante Generale ha diffuso per l'anno 2019 una procedura di selezione, per l'arruolamento di 3 allievi finanzieri del contingente ordinario della Guardia di ...

Operazione Free football - 114 siti internet oscurati dalla Guardia di Finanza : L’Operazione “Free football” - sviluppata dal Nucleo di Polizia Economico-Finanziaria di Brescia congiuntamente al Nucleo Speciale Tutela Privacy e Frodi Tecnologiche della Guardia di Finanza di Roma e coordinata dalla locale Procura della Repubblica - ha permesso di individuare e bloccare 114 siti internet che offrivano, in...

Concorsi pubblici 2019 : tutti i bandi per Polizia - Carabinieri - Guardia di Finanza e Forze Armate : Come previsto dalla Legge di Bilancio 2019, i Concorsi pubblici per Forze di Polizia e Forze Armate quest’anno sono numerosi. Il Governo ha infatti autorizzato un piano di assunzioni straordinarie per incrementare i servizi di prevenzione e sicurezza. Vediamo assieme i Concorsi più rilevanti per: Polizia, Carabinieri, Guardia di Finanza ed Esercito. Rimani aggiornato con lo speciale Concorsi pubblici Concorsi pubblici 2019: 2200 volontari ...

La nave Mare Jonio è stata sequestrata dalla Guardia di Finanza : La nave Mare Jonio, attiva nel salvataggio di migranti nel Mediterraneo centrale e operata dal progetto umanitario Mediterranea, è stata sottoposta a sequestro da parte della Guardia di Finanza, scrivono i giornali citando fonti del ministero dell’Interno. La nave, che

La Guardia di Finanza sequestra la Mare Jonio : Nelle ultime ore la Guardia di Finanza ha sottoposto a sequestro la Mare Jonio, al momento alla fonda all’isola di Lampedusa. Lo riferiscono fonti del Viminale.

Mare Jonio - Viminale : “Sequestrata dalla Guardia di Finanza”. Mediterranea : “Surreale - ci hanno dato l’ok a entrare” : Dopo lo sbarco a Lampedusa degli ultimi 31 migranti rimasti a bordo della nave, la Guardia di Finanza, secondo quanto riferiscono fonti del Viminale, ha posto l’imbarcazione di Mediterranea Saving Humans sotto sequestro. Stesso provvedimento preso nei confronti dell’Eleonore, arrivata sempre lunedì nel porto di Pozzallo, e che ha permesso all’imbarcazione di Lifeline di far scendere tutti i 104 naufraghi salvati nel ...

Nuovi controlli a tappeto della Guardia di Finanza : così colf e badanti sono finite nei guai : Quattro milioni di euro di redditi percepiti non dichiarati e oltre 800mila euro di imposte evase. È quanto accertato dalla...

Guardia di Finanza Ragusa non va in vacanza : controlli a Ferragosto : Guardia di Finanza di Ragusa: la sicurezza economico-finanziaria non va in vacanza. Sequestrate scarpe con marchio contraffatto Adidas e Nike

Lampedusa - nuovo sbarco : arrivati nella notte 16 migranti scortati dalla Guardia di Finanza : I migranti erano a bordo di un barchino con seri problemi di galleggiamento: sono stati salvati dagli uomini della Guardia di Finanza e accompagnati a Lampedusa. Nel frattempo è ancora in stallo la situazione della Open Arms e dei 107 naufraghi a bordo, ormai stremati.Continua a leggere

Un barcone con 57 migranti è sbarcato a Lampedusa - dopo il soccorso della Guardia di Finanza : Sono giunti nel molo Favarolo, a Lampedusa (Ag), i 57 migranti che erano stati avvistati e soccorsi nelle acque antistanti all’isolotto di Lampione. Fra loro c’è anche un ragazzo che sta male ed è stato caricato su una barella dai medici.Ad accorgersi della barca, carica di migranti, sono stati i finanzieri che, assieme alla Capitaneria di porto, si sono occupati del soccorso.Fra i migranti sbarcati al molo Favaloro vi ...

57 migranti sono sbarcati a Lampedusa dopo essere stati intercettati dalla Guardia di Finanza : Sabato sera 57 migranti sono stati fatti sbarcare a Lampedusa dopo che una motovedetta della Guardia di Finanza aveva intercettato la barca su cui viaggiavano, a poche miglia dalle coste, nei pressi dell’isola Lampione. I migranti sono stati trasferiti all’hotspot di

Barcone con 57 migranti al largo della Sicilia : la Guardia di Finanza li fa sbarcare a Lampedusa : Le Fiamme Gialle hanno soccorso e fatto sbarcare a Lampedusa un Barcone con a bordo 57 migranti. Intanto, a poche decine di metri, quelli a bordo della Open Arms attendono, stremati, di poter toccare terra 16 giorni dopo essere stati salvati.Continua a leggere

Reddito di cittadinanza - chi "rischia" il controllo della Guardia di Finanza : Tridico (Inps) fa chiarezza: "La Guardia di Finanza ha a disposizione 600mila beneficiari da noi forniti, di questi...