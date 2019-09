Comunicato Colosimo adesione a Fdi presidente Assotutela Maritato

Fonte : romadailynews

(Di mercoledì 18 settembre 2019) Roma – Ancora un’prestigiosa per la compagine di Fratelli d’Italia, quella di Daniel Emi, fondatore di, che porta in dote al partito guidato da Giorgia Meloni, il suo cospicuo bagaglio di competenze in materia di diritti civili, la sua forte sensibilità sociale e l’ampia esperienza di vittoriose battaglie contro ogni abuso ai cittadini, nei campi della Finanza, Sicurezza, Visibilità, Tutela, Assistenza e Trasparenza. Certi che, operando nell’ambito di Fdi, egli saprà concorrere in maniera determinante alla ideazione e alla realizzazione di iniziative politiche e sociali giuste e quindi vincenti, gli indirizziamo il nostro caloroso buon lavoro.>> Così in una nota Chiaraconsigliere Regionale del Lazio di Fdi e Andrea De Priamo, capogruppo di Fdi in Assemblea Capitolina. L'articoloa Fdi...