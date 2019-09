Fonte : oasport

(Di mercoledì 18 settembre 2019) Pubblichiamo una lettera del nostro lettore Luigi Pimpinella, ingegnere meccanico specializzato in biomeccanica dello sport, il quale esprime un parere, a titolo puramente personale, sulla possibile causa che ha portatoad accumulare problemi fisici in serie nell’ultimo biennio. “Prima dell’inizio della tredicesima tappaha annunciato il ritiro dVuelta. La motivazione dell’atleta: ‘Le analisi condotte con il personale medico del team hanno mostrato un forte danno muscolare che non mi ha permesso di riprendermi dagli sforzi. La situazione stava peggiorando, quindi, insieme allo staff medico del team abbiamo deciso di fermarci ed effettuare ulteriori controlli. Mi dispiace ritirarmi ma, data la situazione, era impensabile continuare’. Si aggiunga la notizia di questi giorni che un virus (il Citomegalovirus) ha colpito il ciclista come ...

OA_Sport : Ciclismo, un problema posturale alla base degli infortuni di Fabio Aru? - giuseppecomodi : Il problema del ciclismo amatoriale italiano - Solowattaggio - SarcasmoRB : @AndreaMontana77 Il problema è che sono tutti asini in geografia. Ieri, sulla stessa gazza, c'era scritto che Dino… -