ATP San Pietroburgo – Il derby azzurro va a Caruso | Fabbiano ko in tre set

Tennis - ATP San Pietroburgo 2019 : Salvatore Caruso si aggiudica il derby contro Fabbiano. Il siciliano agli ottavi di finale : Salvatore Caruso la spunta nel derby tutto tricolore contro Thomas Fabbiano (n.92 del mondo), nel match valido per il primo turno dell’ATP di Tennis a San Pietroburgo (Russia). Sul cemento russo il siciliano (n.114 del ranking) si è imposto in rimonta con il punteggio di 2-6 6-3 6-3 in 1 ora e 57 minuti di partita, venendo fuori alla distanza e prevalendo grazie alla sua regolarità. Caruso, dunque, accede agli ottavi di finale dove ...

Tennis - ATP San Pietroburgo 2019 : i risultati del 17 settembre. Avanti Roberto Carballes Baena - fuori Matteo Viola : Oggi si sono disputati sei incontri validi per il tabellone principale del torneo ATP 250 di San Pietroburgo: sul cemento indoor russo il lucky loser italiano Matteo Viola cede nel primo turno del singolare alla wild card di casa Evgeny Donskoy, che si impone con lo score di 6-2 6-1. Maggior fortuna per il lucky loser bosniaco Damir Dzumhur, che approfitta del ritiro del serbo Janko Tipsarevic, in tabellone con il ranking protetto, quando il ...

Tennis - ATP 250 San Pietroburgo 2019 : Jannik Sinner eliminato da Mikhail Kukushkin pur con una buona partita : Finisce subito l’ATP 250 di San Pietroburgo per Jannik Sinner. Il diciottenne altoatesino è stato battuto con il punteggio di 6-3 7-6(4) dal kazako Mikhail Kukushkin, in un incontro nel quale ha avuto una possibilità di trascinare il suo avversario al terzo set. Per Kukushkin il prossimo avversario sarà uno tra il serbo Janko Tipsarevic, in tabellone per mezzo del ranking protetto, e il bosniaco Damir Dzumhur, entrato invece come lucky ...

LIVE Sinner-Kukushkin - ATP San Pietroburgo 2019 in DIRETTA : 3-6 6-7(4) - il kazako accede al secondo turno : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Si chiude qui la nostra DIRETTA LIVE. Un saluto a tutti i lettori di OA Sport e buon proseguimento di giornata! 4-7 Match Kukushkin, che si aggiudica il match con un errore in lunghezza di dritto di Sinner. Buona la prova dell’altoatesino, comunque, contro un giocatore che su questa superficie, e per di più al coperto, non è semplice da affrontare per molti 4-6 Due match point Kukushkin, ...

LIVE Sinner-Kukushkin - ATP San Pietroburgo 2019 in DIRETTA : 3-6 6-6 - tie-break del secondo set : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 2-4 Kukushkin, il kazako sbaglia il dritto lungolinea che doveva essere conclusivo in uscita dal servizio. Si cambia campo. 1-4 Kukushkin, sbaglia un difficile smash in arretramento Sinner, in questo caso bravo il kazako a creargli la difficoltà 1-3 Kukushkin, costringe in corridoio il kazako Sinner 0-3 Si spinge fino alla rete Kukushkin, chiudendo con lo smash. Due servizi ora per Sinner 0-2 ...

LIVE Sinner-Kukushkin - ATP San Pietroburgo 2019 in DIRETTA : 3-6 5-4 - altro recupero dell’altoatesino : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 30-0 Prima centrale vincente di Sinner 15-0 Ottima prima esterna di Sinner 5-5 Tiene con una prima esterna il servizio Kukushkin, dopo aver salvato per propri meriti un set point Vantaggio Kukushkin, spinge benissimo con il dritto il kazako 40-40, 2a parità: sbaglia il dritto in uscita dal servizio Kukushkin Vantaggio Kukushkin, scambio complesso sulla diagonale del rovescio dove Sinner è il ...

LIVE Sinner-Kukushkin - ATP San Pietroburgo 2019 in DIRETTA : 3-6 3-4 - nuovo break con l’aiuto del nastro per il kazako : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 0-15 Riparte bene Kukushkin 4-4 break SINNER: sbaglia di rovescio Kukushkin, set che arriva alle fasi calde con i servizi di entrambi che qualche problema ce l’hanno 15-40 DUE PALLE break SINNER: scambio molto lungo, prova l’accelerazione di dritto Kukushkin ma la mette in rete 15-30 Non trova il difficile recupero con il rovescio Kukushkin su ottima risposta di Sinner 15-15 ...

LIVE Sinner-Kukushkin - ATP San Pietroburgo 2019 in DIRETTA : 3-6 3-2 - l’altoatesino recupera il break nel secondo set : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 15-15 Scappa in lunghezza il dritto di Sinner 15-0 Sinner spinge bene con il dritto 3-3 Ace di Kukushkin, è il primo del match: tiene la battuta 40-15 Dritto largo di Sinner 30-15 Sinner spedisce di poco lungo il dritto 15-15 Esce il dritto in recupero di Sinner 0-15 Comincia bene il sesto game per Sinner 3-2 Trova solo il corridoio il dritto di Kukushkin, Sinner tiene la battuta 40-15 Sbaglia ...

LIVE Sinner-Kukushkin - ATP San Pietroburgo 2019 in DIRETTA : 3-6 1-2 - set e break di vantaggio per il kazako : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 1-2 break Kukushkin, gran risposta di rovescio del kazako che si porta avanti anche in questo secondo set 30-40 Palla break Kukushkin, Sinner rimane sempre sotto pressione lungo tutto lo scambio e poi sbaglia di dritto 30-30 Splendido recupero in allungo di Sinner sul tentativo di dritto lungolinea di Kukushkin, ne esce una volée di rovescio vincente 15-30 Non controlla il dritto lungolinea ...

LIVE Sinner-Kukushkin - ATP San Pietroburgo 2019 in DIRETTA : 3-6 - il kazako vince il primo set : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 1-0 Servizio e dritto di Sinner 40-0 Bene Sinner al servizio 30-0 Bel dritto lungolinea di Sinner dopo essersi aperto il campo 15-0 primo punto a favore di Sinner nel secondo set 3-6 Set Kukushkin, che serve bene e si porta a casa il primo parziale 40-0 Tre set point Kukushkin 30-0 Sbaglia una palla complicata Sinner con il rovescio, che mette in rete 15-0 Non perfetta volée di Kukushkin, ...

LIVE Sinner-Kukushkin - ATP San Pietroburgo 2019 in DIRETTA : 2-5 - break di vantaggio per il kazako : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 30-40 Set point Kukushkin, dritto in rete di Sinner 30-30 Sbaglia la risposta incrociata di rovescio Kukushkin 15-30 Risposta di dritto profonda di Kukushkin, Sinner non riesce a togliersi in tempo il dritto dai piedi 15-15 Sbaglia il rovescio incrociato Sinner 15-0 Ace di Sinner, è il quarto 2-5 Sbaglia il recupero di dritto in corsa Sinner, tiene ancora il servizio Kukushkin vantaggio ...

LIVE Sinner-Kukushkin - ATP San Pietroburgo 2019 in DIRETTA : 1-4 - break di vantaggio per il kazako : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 1-4 Ottima seconda di Kukushkin che conferma il break di vantaggio 40-30 Comanda con il dritto Kukushkin 30-30 Ancora un errore di dritto di Kukushkin 30-15 In rete il rovescio di Sinner 15-15 Servizio e dritto di Kukushkin 0-15 Esce il dritto di Kukushkin 1-3 break Kukushkin, Sinner sbaglia malamente in uno scambio che aveva comandato 30-40 Palla break Kukushkin, doppio fallo Sinner 30-30 In ...

LIVE Sinner-Kukushkin - ATP San Pietroburgo 2019 in DIRETTA : 1-2 - inizio con occasioni per l’altoatesino : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 1-2 Kukushkin, rovescio appena lungo di Sinner Vantaggio Kukushkin, scambio fantastico di entrambi con Sinner venuto a rete con il rovescio, ma il kazako riesce a trovare due lob uno più insidioso dell’altro, il secondo è quello buono 40-40 Sinner vede uscire il dritto di Kukushkin, non sente chiamate, ricorre al Falco che dice che ha ragione. Ancora game ai vantaggi sul servizio di ...