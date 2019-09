Sunset Overdrive è ufficialmente una IP di Sony

Fonte : eurogamer

(Di martedì 17 settembre 2019) L'IPdi Microsoft è passata a, si tratta del titolo inizialmente lanciato come esclusiva Xbox One.Mentre alcuni giocatori potrebbero credere che ciò sembri un potenziale segnale di un risveglio per il franchise, i fan dipotrebbero vedere le loro aspettative deluse. Nonostanteora sia in possesso dell'IP, non sembra esserci troppo interesse su un eventuale nuovo gioco.Shuhei Yoshida, presidente dei Worldwide Studios di, ha parlato con Inside Games del gioco. Yoshida è stato in grado di confermare come possedessero ora la proprietà Microsoft. Ma non vi è stato alcun aggiornamento su un sequel o un reboot o qualsiasi altra cosa riguardo il titolo.Leggi altro...

