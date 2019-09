Segrega per 12 ore l' ex e la figlia di due anni | poi violenta la donna

Fonte : huffingtonpost

(Di martedì 17 settembre 2019) Ha tenuto “prigioniere” per 12 ore in auto la sua ex compagna, picchiandola ripetutamente, e ladi due. Poi, dopo aver girato per la città senza meta, è tornato a casa e lì hato la sua ex. È accaduto a Varcaturo, nel Napoletano. Nei confronti dell’uomo c’era già un divieto di avvicinamento alladisposto dal Tribunale dopo che per mesi l’aveva perseguitata. Ora il 27enne è stato arrestato con l’accusa di violenza sessuale, sequestro di persona e stalking.Il 27enne arrestato dai carabinieri aveva perseguitato la sua ex per mesi, fino alla pronuncia del Tribunale che gli aveva vietato di avvicinarla. Le cose sembravano essere tornate alla normalità e la vittima, una 28enne di Giugliano, ne era sollevata. Era stata affidata ad una casa famiglia e stava ricominciando a vivere con ...

romi_andrio : RT @repubblica: Segrega per dodici ore l'ex e sua figlia, poi violenta la donna [news aggiornata alle 14:22] - Notiziedi_it : Varcaturo: segrega per dodici ore l’ex e sua figlia, poi violenta la donna - Rikjard76 : RT @repubblica: Segrega per dodici ore l'ex e sua figlia, poi violenta la donna [news aggiornata alle 14:22] -