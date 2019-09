Rebel Cops | lo spin-off di This is the Police | è disponibile su PC e console

Rebel Cops è lo spin-off ambientato nel mondo di This is NOT the Police in arrivo su PC e console questo mese : Attraverso un comunicato stampa, THQ Nordic e Weappy Studios, sono entusiasti di annunciare l'arrivo di Rebel Cops, il nuovo gioco con combattimenti a turni ambientato nell'universo di This is NOT the Police. Il nuovo titolo sarà disponibile a partire dal 17 settembre su PC, Xbox One, PlayStation 4 e Nintendo Switch.Come suggerisce il titolo del gioco, Rebel Cops è la storia di un gruppo di poliziotti che decidono di ribellarsi e riprendersi la ...