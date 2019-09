L' universo di Cyberpunk 2077 alla Milan Games Week 2019

Fonte : eurogamer

(Di martedì 17 settembre 2019) Bandai Namco Entertainment Italia e CD Projekt RED hanno il piacere di invitare tutti i partecipantipowered by TIM a sperimentare un primo assaggio delle atmosfere cupe e futuristiche di. Dal 27 al 29 settembreal Padiglione 08 della(Fierao Rho) aprirà, per la prima volta in Italia, ilWorld - uno stand in cui sarà possibile vivere alcune delle iconiche scene catturate nei primi trailer del titolo.Fatti largo attraverso i corridoi dello stand e lasciati catturare dall'atmosfera del bar - dove verranno distribuite delle esclusive spille* - o della zona biliardo. Ammira dal vivo l'originale chitarra di Johnny Silverhand e fatti un selfie "punk" nella zona stage decorata come se fosse appena finito un vero concerto! Il tutto tra luci, suoni e musiche originali tratte dal gioco.Leggi ...

GameXperienceIT : Immergetevi nell’universo di Cyberpunk 2077 alla Milan Games Week - -