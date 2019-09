La bellezza è soggettiva | lo dicono gli algoritmi

Fonte : meteoweb.eu

(Di martedì 17 settembre 2019) Sappiamo riconoscere in modo immediato se un volto ci piace o meno, ma quali sono le proprietà del volto dalle quali dipende la percezione della sua? L’origine e il significato delladel viso hanno affascinato gli studiosi per secoli, dagli antichi canoni greci, fino al più recente machine learning. Tuttavia, nonostante l’esistenza di una letteratura ricca e multidisciplinare, molte domande fondamentali in questo ambito, sia sulla natura stessa dellafacciale e dei suoi determinanti, sia sull’origine delle differenze interpersonali tra i criteri estetici restano ancora senza risposta. Non sembra esistere infatti una regola semplice, in termini di poche caratteristiche di un volto, che possa determinarne con alta probabilità lapercepita. Un nuovo studio del team di ricerca coordinato da Vittorio Loreto del Dipartimento di Fisica della Sapienza ...

sorridodilou : RT @raincoeur: comunque boh davvero la bellezza è soggettiva ma penso che nel caso di aron piper sia qualcosa di oggettivo visto che il mio… - WONDERVELLIS : @_inmybloodluke è bruttissimo?? tutta questa bellezza non so dove le vedono, ripeto so che è soggettiva ma oggettivamente - WONDERVELLIS : so che la bellezza è soggettiva, ma oggettivamente non è tanto bello! sarò unpopular opinion but ok -