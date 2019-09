Il turista aggredisce il gondoliere per un selfie

Venezia - turista aggredisce (forse per un selfie) un gondoliere : il video delle testate è virale : Un gondoliere a Venezia aggredito da un turista . È quanto mostra un video diventato virale in rete. La lite tra i due uomini sarebbe scoppiata a causa di un selfie che il turista voleva scattare con la sua famiglia a bordo di una gondola ormeggiata. Il gondoliere colpito da testate e pugni per averli fatti scendere.Continua a leggere

Venezia - turista sulla gondola per un selfie. Il gondoliere lo sgrida e lui lo aggredisce : La pagina “Venezia non è Disneyland” ha pubblicato il video che testimonia l’aggressione subita nei giorni scorsi da un gondoliere a Venezia. Le immagini diffuse via Telegram e rilanciate su Facebook mostrano il momento in cui un turista mette le mani addosso al gondoliere che lo aveva sorpreso sulla sua imbarcazione: “Solidarietà al gondoliere che ha dovuto subire la reazione di questo turista che si è “scatenato” dopo ...