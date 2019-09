Google Stadia arriverà anche su Android TV nel 2020 secondo un leak

Google Stadia in uscita su Android TV nel 2020 insieme ad Android 11? : La piattaforma videoludica in streaming Google Stadia potrebbe arrivare su Android TV entro il 2020 in corrispondenza del lancio del sistema operativo prossimo venturo Android 11 R. L’anticipazione molto succosa arriva dal convegno International Broadcasting Convention di Amsterdam, focalizzato sul segmento TV che ha visto Google protagonista di un appuntamento con la stampa. Come raccontato […] L'articolo Google Stadia in uscita su ...

Uno scatto svela l'interfaccia di Google Stadia : Non sappiamo ancora moltissimo su Google Stadia, soprattutto per quanto riguarda l'interfaccia che ci metterà a disposizione la piattaforma.A questo riguardo ci viene però in soccorso un interessante scatto proveniente direttamente dalla Gamescom 2019. Alla fiera infatti Google Stadia era a disposizione dei visitatori per poter essere provato, per cui non può certo mancare qualche scatto rubato. Stando all'immagine pervenuta in rete, possiamo ...

Google Stadia è stato provato al Gamescom 2019 : tra i nuovi giochi 'Destiny 2' : Google Stadia da mesi si trova sul podio delle news proprio per un motivo, ovvero è la prima piattaforma che permette lo streaming di giochi ad risoluzione altissime e con un input lag minore. Per i giocatori, sopratutto per coloro che si trovano nel lato competitivo, serve avere un input lag quasi inesistente ovvero il tempo di risposta della macchina al comando di un giocatore: di conseguenza se l'input lag è minore il giocatore potrà giocare ...

Quanti nuovi giochi in arrivo su Google Stadia : ecco i titoli annunciati ieri : In occasione di Gamescom 2019 il team di Google ha annunciato una serie di giochi che saranno disponibili sulla nuova piattaforma gaming Stadia L'articolo Quanti nuovi giochi in arrivo su Google Stadia: ecco i titoli annunciati ieri proviene da TuttoAndroid.

Anche Borderlands 3 sarà disponibile su Google Stadia : Durante il suo Stadia Coonect, Google ha annunciato che l'attesissimo loot shooter Borderlands 3 sarà disponibile Anche su Google Stadia. Durante la conferenza è stato mostrato il simpatico trailer So Happy Together, già pubblicato tempo fa.Nel trailer possiamo vedere i Cacciatori della Cripta ballare e sparare a tempo di musica, sulle note della famosa canzone Happy Together dei Turtles, naturalmente con un motto come "Gli amici che sparano ...

Anche Mortal Kombat sbarca su Google Stadia : Con l'arrivo di Mortal Kombat su Google Stadia vedremo il ritorno dei personaggi storici del franchise, con tanto di fatality e tutte le celebri mosse dei combattenti, sulla nuovissima piattaforma di gaming in streaming. Google ha collaborato con gli sviluppatori per la migliore realizzazione e ottimizzazione del titolo sull'infrastruttura streaming, per cui possiamo sicuramente aspettarci un'esperienza di livello. Gli scettici dicono che i ...

Orcs Must Die! 3 sarà un'esclusiva di Google Stadia : In questi minuti si sta tenendo il Google Stadia Connect, l'evento in cui vengono mostrati una serie di giochi presenti sulla prossima piattaforma di gaming.Durante la diretta è stata annunciata un'esclusiva per Stadia, ovvero Orcs Must Die! 3, nuovo capitolo di Robot Entertainment. Per l'occasione è stato pubblicato un trailer di annuncio che potete visionare di seguito.Oltre al trailer la compagnia ha pubblicato anche un breve video "dietro le ...

Cyperpunk 2077 confermato anche per Google Stadia : Potremo mettere le mani sull'attesissimo Cyperpunk 2077 di CD Projekt RED anche senza possedere necessariamente una macchina da gioco. Il titolo è stato infatti confermato anche per Google Stadia, la piattaforma di gaming in streaming più popolare del momento, considerando quanto ha fatto parlare di sé dal momento della sua presentazione.Non è stata ancora fornita una data precisa di lancio, ma la notizia è senz'altro molto gradita per tutti gli ...

Red Dead Redemption 2 sono più solo su console - pronte edizioni PC e Google Stadia? : Un vero e proprio successo planetario quello che il mese di ottobre dello scorso anno ha visto protagonista Red Dead Redemption 2, il nuovo capitolo della serie marchiata Rockstar Games dedicata al free roaming di stampo western. Un successo ampiamente preannunciato che non ha mancato di presentarsi in pompa magna, calamitando su di sé le attenzioni di milioni di utenti in tutto il globo e creando una community attivissima quotidianamente nel ...

Google annuncia uno Stadia Connect per la fine di agosto : Se anche voi siete incuriositi da Stadia (proposta di Google per il cloud gaming) e non vedete l'ora di saperne di più, allora sarete felici nel sapere che Google ha annunciato uno uno Stadia Connect per la fine di agosto, precisamente il 10 agosto.L'evento sarà andrà in onda poco prima della Gamescom 2019 e un'ora prima della trasmissione Opening Night Live presentata dal giornalista e conduttore Geoff Keighley (in cui comparirà la stessa ...

Death Stranding su Google Stadia? Hideo Kojima incontra Jade Raymond e accende i rumor : Il fascino di un nuovo progetto lontano da Metal Gear Solid e da Konami, un immaginario che attraverso diversi trailer ha mostrato un fascino innegabile e tanto hype tipico di un progetto made in Kojima. Moltissimi possessori di PS4 attendono con impazienza l'8 novembre per una marea di motivi e Death Stranding ha il potenziale (nonostante non si sia visto poi moltissimo) per essere uno dei più grandi videogiochi di questa fine generazione.Nel ...

Google Stadia in futuro arriverà sui dispositivi e i browser più popolari in commercio. : Google questa settimana ha condiviso nuovi dettagli su Stadia. Durante un AMA (ask me anything) su Reddit, il senior producer Andrey Doronichev ha spiegato che al lancio il servizio sarà disponibile solo su Chrome e dispositivi first party, ovvero Chromecast e gli smartphone Pixel.Il motivo di questa scelta risiede nella volontà della compagnia di offrire un'esperienza ottimizzata al meglio ai propri consumatori. Di conseguenza inizialmente ...