Fonte : huffingtonpost

(Di martedì 17 settembre 2019) “La maggioranza divon der Leyen al Parlamento europeo non è larga e allora spetta alla presidente della Commissione Ue fare del suo meglio, non solo per spiegarsi ma anche per muoversi e soddisfare i temi sollevati dal Parlamento europeo”. Juan Fernando López Aguilar è arrabbiato per la scelta della nuova presidente della Commissione europea di denominare ilcon competenza all’‘Proteggere il nostro stile di vita europeo’. Non è una questione da poco, visto che il socialista spagnolo López Aguilar è il presidente della Commissione Libe (libertà civili, giustizia e affari interni), cioè quella che dovrà ascoltare in audizione il titolare deldella discordia, il greco Margaritis Schinas, e votarea sua nomina. E non è questione da poco, visto ...

Dome689 : RT @HuffPostItalia: Avvertimento a Ursula: 'Cambi il portafoglio sull'immigrazione o rischia' - HuffPostItalia : Avvertimento a Ursula: 'Cambi il portafoglio sull'immigrazione o rischia' -