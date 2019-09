Anziano molto malato | con la maschera d’ossigeno e con le stampelle fa una rapina e poi

Fonte : baritalianews

(Di martedì 17 settembre 2019) Un uomoha fatto l’ultimadella sua vita con lae le. L’uomo che in tutta la sua vita ha fatto 138 rapine non si è arreso neanche quando si è amgravemente e non ha cambiato vita neppure quando ha dovuto usare lae le. L’uomo si è recato in un negozio di abbigliamento da uomo e ha provato dei pantaloni. Quando ha trovato quello che piaceva a lui ha estratto la pistola e ha intimato al proprietario del negozio di dargli la merce e i contanti che aveva in cassa. E così, con la merce e 580,00 dollari è fuggito. Quando è stato inseguito dalla polizia si è andato a schiantare contro un albero e ha perso la vita. Questa vicenda è accaduta in Alabama.

