Alzheimer, il 24 settembre alla Camera

I malati di demenze in Italia sono purtroppo in aumento (600 mila con demenza die circa 3mln di persone direttamente o indirettamente coinvolte nell'assistenza dei loro cari). Se ne parleràil 24al Convegno dedicatoMalattia die alle demenze. L'evento, organizzato dall'associazione SOS,coincide con la XXVI Giornata Mondiale nella quale verrà annunciato il Manifesto nazionale per la corretta diagnosi, adeguato trattamento farmacologico,assistenza globale del paziente.(Di mercoledì 18 settembre 2019)