Una scissione è sempre un trauma | dice Luigi Zanda

Letta : Una scissione del Pd a freddo non avrebbe senso : Letta:"Una scissione a freddo non avrebbe senso, visto anche il modo intelligente e inclusivo in cui Zingaretti ha gestito questa fase"

Gli ultimi tentativi di evitare Una scissione nel Pd : Poco meno di mezz'ora di intervento per tracciare i passaggi che nei prossimi mesi consentirebbero una migliore amalgama alla neonata maggioranza M5s-Pd e soprattutto per invitare l'ex segretario Matteo Renzi a rimanere all'interno dei Dem, perché "sono casa tua" e non esistono "scissioni consensuali". Dario Franceschini, ministro della Cultura, tra i maggiori tessitori dell'accordo che ha dato vita al nuovo esecutivo di Giuseppe Conte, ha ...

"Una scissione a freddo nel Pd non avrebbe senso" - dice Enrico Letta : Per Enrico Letta "una scissione a freddo" di Matteo Renzi dal Pd "non avrebbe senso, visto anche il modo intelligente e inclusivo in cui Zingaretti ha gestito questa fase": in un'intervista al Corriere della Sera, l'ex premier ha spiegato di non vedere "su cosa dovrebbe fare la scissione". "Invito tutti a lasciar perdere il politichese e a discutere dei problemi del Paese", ha aggiunto, "se il governo non dura è una catastrofe e vince ...

Scontenti dentro M5S. Barillari arriva a ipotizzare Una scissione "con tanti altri" : I tormenti all’interno del Movimento 5 stelle, nelle ore in cui si intensifica la trattativa per formare un esecutivo con il Partito democratico, iniziano a esternarsi. Davide Barillari, consigliere regionale del Lazio, scrive un duro post su Facebook: “Sono nato 5 stelle e di sicuro non morirò piddino. Non dimentico mafiacapitale. Non dimentico bibbiano. Non dimentico i 1.043 Arrestati Pd negli ultimi 7 anni”. Il ...

Calciomercato Reggina - ufficiali un acquisto e Una rescissione : arriva Garufo - via Marino : Altro colpo per la Reggina. Ufficiale l’ingaggio di Desiderio Garufo, che si allenava da tempo con gli amaranto. Questa la nota del club. “Il presidente Luca Gallo e la Reggina comunicano di aver acquisito le prestazioni sportive di Desiderio Garufo. Il difensore si lega al club con un contratto fino al 30 giugno 2020. Nato il 22 aprile 1987 a Grotte, in provincia di Agrigento, Garufo disputa il primo campionato tra i grandi ...