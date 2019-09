Traffico Roma del 16-09-2019 ore 10 | 30

Traffico Roma del 16-09-2019 ore 10 : 00 : SCIOPERO DEI MEZZI PUBBLICI OGGI DEI LAVORATORI DI Roma TPL A RISCHIO I COLLEGAMENETI DELLE LINEE DI BUS PERIFERICHE DALLE 8,30 ALLE 17 E DALLE 20 A FINE SERVIZIO SERVIZIO REGOLARE SULLE LINEE DI ATAC, COTRAL E DI FERROVIE DELLO STATO. VEDIAMO LA SITUAZIONE DEL Traffico LUNGHE CODE SULLA CASSIA BIS PER Traffico E INCIDENTE TRA LE RUGHE E LABARO VERSO LA CAPITALE SULLA SALARIA IN DIREZIONE DEL CENTRO CITTÀ CI SONO CODE E ...

Traffico Roma del 16-09-2019 ore 09 : 00 : SCIOPERO DEI MEZZI PUBBLICI OGGI DEI LAVORATORI DI Roma TPL A RISCHIO I COLLEGAMENETI DELLE LINEE DI BUS PERIFERICHE DALLE 8,30 ALLE 17 E DALLE 20 A FINE SERVIZIO SERVIZIO REGOLARE SULLE LINEE DI ATAC, COTRAL E DI FERROVIE DELLO STATO. VEDIAMO LA SITUAZIONE DEL Traffico LUNGHE CODE SULLA CASSIA BIS TRA LE RUGHE E LABARO VERSO LA CAPITALE SULLA SALARIA IN DIREZIONE DEL CENTRO CITTÀ CI SONO CODE E RALLENTAMENTI PER Traffico E PER LA ...

Traffico Roma del 16-09-2019 ore 08 : 30 : SCIOPERO DEI MEZZI PUBBLICI OGGI DEI LAVORATORI DI Roma TPL A RISCHIO I COLLEGAMENETI DELLE LINEE DI BUS PERIFERICHE DALLE 8,30 ALLE 17 E DALLE 20 A FINE SERVIZIO SERVIZIO REGOLARE SULLE LINEE DI ATAC, DI COTRAL E DI FERROVIE DELLO STATO. VEDIAMO LA SITUAZIONE DEL Traffico SULLA SALARIA IN DIREZIONE DEL CENTRO CITTÀ CI SONO CODE E RALLENTAMENTI PER Traffico E PER LA RIDUZIONE DI CARREGGIATA, PER LAVORI, FRA VILLA SPADA E ...

Traffico Roma del 15-09-2019 ore 19 : 30 : RALLENTAMENTI PER Traffico INTENSO SULLA DIRAMAZIONE Roma SUD TRA SAN CESAREO E LA BARRIERA DI Roma SUD, IN DIREZIONE DEL GRA. CODE PER INCIDENTE SULLA CARREGGIATA ESTERNA DEL GRA TRA L’USCITA PER LA VIA C. COLOMBO E VIA LAURENTINA; A SEGUIRE RALLENTAMENTI PER Traffico TRA APPIA E RomaNINA. CODE PER INCIDENTE SUL TRATTO URBANO DELLA A24 Roma-L’AQUILA -TERAMO TRA IL GRA E VIALE PALMIRO TOGLIATTI IN DIREZIONE DELLA TANGENZIALE EST. UN INCIDENTE ...

Traffico Roma del 15-09-2019 ore 18 : 30 : CODE PER Traffico INTENSO SULLA DIRAMAZIONE Roma SUD TRA MONTEPORZIO E LA BARRIERA DI Roma SUD, IN DIREZIONE DEL GRA. CODE PER INCIDENTE SULLA CARREGGIATA INTERNA DEL GRA TRA L’USCITA PER LA DIRAMAZIONE Roma SUD E VIA ARDEATINA; INTENSO IL Traffico IN CARREGGIATA ESTERNA CON CODE A TRATTI TRA PONTINA E RomaNINA. CODE PER INCIDENTE ANCHE SUL TRATTO URBANO DELLA A24 Roma-L’AQUILA -TERAMO TRA IL GRA E VIALE PALMIRO TOGLIATTI IN DIREZIONE DELLA ...

Traffico Roma del 15-09-2019 ore 17 : 30 : RALLENTAMENTI PER Traffico INTENSO SULLA DIRAMAZIONE Roma NORD TRA SETTEBGNI ED IL GRA, IN DIREZIONE DI Roma. LUNGHE CODE PER INCIDENTE VIA AURELIA TRA ARANOVA E MALAGROTTA IN DIREZIONE DELLA CAPITALE. DISAGI PER INCIDENTE ANCHE A Roma IN VIA BALDO DEGLI UBALDI ALTEZZA INCROCIO CON VIA ANASTASIO II. CODE PER Traffico INTENSO SULLA TANGENZIALE EST TRA VIA SALARIA E VIA DEI CAMPI SPORTIVI IN DIREZIONE DELLO STADIO OLIMPICO. SI RALLENTA PER ...

Traffico Roma del 15-09-2019 ore 16 : 30 : RESTA NEL COMPLESSO SCORREVOLE IL Traffico LUNGO LA RETE VIARIA CITTADINA DELLA CAPITALE. CODE TUTTAVIA DA SEGNALARE PER UN INCIDENTE SU VIA BALDO DEGLI UBALDI ALTEZZA INCROCIO CON VIA ANASTASIO II. RALLENTAMENTI PER Traffico INTENSO SULLA VIA PONTINA TRA CASTEL RomaNI E CASTEL DI DECIMA IN DIREZIONE DI Roma. ALLE 18.00 ALLO STADIO OLIMPICO INCONTRO DI CALCIO Roma-SASSUOLO: MODIFICHE ALLA VIABILITÀ NELL’AREA CIRCOSTANTE L’IMPIANTO ...

Traffico Roma del 15-09-2019 ore 15 : 30 : Traffico NEL COMPLESSO SCORREVOLE LUNGO LA RETE VIARIA CITTADINA DELLA CAPITALE. CIRCOLAZIONE SCORREVOLE ANCHE SUL GRA, SUL TRATTO URBANO DELLA A24 E SULLA TANGENZIALE EST. POSSIBILI RALLENTAMENTI PER UN INCIDENTE SU VIA BOCCEA ALTEZZA PIAZZA DEI GIURECONSULTI. ALLE 18.00 ALLO STADIO OLIMPICO L’INCONTRO DI CALCIO Roma-SASSUOLO: MODIFICHE ALLA VIABILITÀ NELL’AREA CIRCOSTANTE L’IMPIANTO SPORTIVO. PRESTARE ATTENZIONE ALLA SEGNALETICA. TRA IL ...