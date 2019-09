Fonte : motorinolimits

(Di lunedì 16 settembre 2019) Jeanparagona Charles Leclerc a Michael Schumacher, il più grande dei campioni della Ferrari. Suo figlio Nicolasè il manager del pilota monegasco, fresco vincitore di Spa e Monza, secondo molti destinato a prendere il ruolo di numero uno nel team. “Charles è estremamente forte a livello mentale“, ha detto il presidente della … L'articolo: “Leclerc puòlaSchumacher” MotoriNoLimits Auto, F1, motori, turismo, stili di vita.

BarbaraPremoli : Todt: “Leclerc può guidare la squadra come Schumacher” - MotoriNoLimits : Todt: “Leclerc può guidare la squadra come Schumacher” - DCiamei : @justfastF1 Nicolas Todt non permetterà che il ritorno di Alonso possa interferire l'ascesa di Leclerc. Questo è un mio piccolo pensiero -