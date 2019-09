San Tommaso-Messina | la versione dei siciliani | “L’allenatore Liquidato ha colpito con

Fonte : calcioweb.eu

(Di lunedì 16 settembre 2019) Scontri e tensioni negli spogliatoi tra giocatori e dirigenti di Sane Acr, partita valida per il girone I della Serie D. In seguito agli incidenti, scoppiati per gli applausi rivolti dai tifosi di casa ai calciatori ospiti e fraintesi da questi ultimi, è rimasto ferito il tecnico degli irpini. La squadra siciliana ha fatto sapere la suadei fatti. “Acrintende offrire la propriadei fatti in relazione a quanto accaduto ieri al termine della gara giocata sul campo del San. Alla luce delle ricostruzioni apparse sugli organi di stampa, quantomeno parziali e provenienti da un’unica fonte, quella riconducibile alla società San, appare doveroso fornire alcune precisazioni alla luce delle testimonianze dei calciatori delche hanno vissuto i concitati e censurabili momenti di tensione seguiti all’uscita ...

