Non si fermano i mini sbarchi | oltre 160 arrivano sui barchini

Fonte : ilgiornale

(Di lunedì 16 settembre 2019) Valentina Raffa Tunisini in gommone a Pantelleria. E gli hotspot scoppiano Lampedusa under attack. E in men che non si dica, l'hotspot svuotato con il trasferimento degli ospiti in altre strutture dello Stivale ha superato di gran lunga la capienza massima di 95 posti. I 224 ospiti, sommando gli 82 migranti che si trovavano a bordo della Ocean Viking e quelli arrivati autonomamente, fanno temere agli isolani il ritorno al passato. Uno sbarco anche a Pantelleria: in 67, tunisini, sono arrivati con quattro gommoni. Salvini accantonato, ostacolo superato. Mentre l'hotspot si preparava ad accogliere gli 82 migranti, la Guardia di finanza ha rintracciato in mare vicino a Lampedusa un peschereccio con 78 persone. Non poteva mancare lo sbarco fantasma all'isola dei Conigli, con un barchino arrivato tra i bagnanti stupiti. All'arrivo delle forze dell'ordine sono stati rintracciati ...

