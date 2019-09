Fonte : blogo

(Di lunedì 16 settembre 2019) Cast confermato in buona parte, con qualche piccola aggiunta che servirà ad alimentare il nuovo mistero di stagione: è questa la ricetta de Ladi2, la seconda stagione della serie tv co-prodotta da Rai Fiction enova Multimedia in onda da domani, martedì 17 settembre, su Raiuno.Al centro, sempre Fausto Morra (Alessio Boni), per cui sembra non esserci pace: dopo aver scontato la sua pena in prigione, infatti, il protagonista è coinvolto in un nuovo caso, fino ad essere accusato di omicidio ed a dover improvvisarsi investigatore.Lede Ladi2 pubblicato su TVBlog.it 16 settembre 2019 13:17.

SerieTvserie : Le novità de La Strada di Casa 2 -