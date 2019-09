Istat | inflazione stabile ad agosto 2019

Inflazione - Istat : ad agosto in crescita dello +0 - 4% : da segnalare, spiega l' Istat , solamente la lieve accelerazione dei prezzi dei beni non durevoli (da +0,2% a +0,6%)

Istat : inflazione ferma a luglio su mese : 12.12 A luglio , l'indice nazionale dei prezzi al consumo (Nic) al lordo dei tabacchi, risulta fermo rispetto a giugno e aumenta dello 0,4% su base annua (era +0,7% a giugno). La stima preliminare era +0,5%. Così l' Istat . E' il livello più basso da novembre 2016. Decelerazione dovuta soprattutto agli energetici regolamentati (da +4,3% di giugno a -5,2%). I prezzi dei beni alimentari, per la cura della casa e della persona crescono dello 0,6%(da ...

Inflazione - Istat : prezzi rallentano allo 0 - 5% a luglio. Rincaro del carrello della spesa ma riduzione delle tariffe di luce e gas : Il tasso d’Inflazione, cioè la variazione annuale dei prezzi al consumo, frena a luglio allo 0,5%, in rallentamento rispetto allo 0,7% di giugno. A comunicarlo è l’Istat, che nelle stime preliminari di luglio rileva però un Rincaro del cosiddetto “carrello della spesa“, cioè l’insieme dei beni alimentari, per la cura della casa e della persona. Ad alzare i prezzi sono in particolare frutta e verdura fresche, al cui ...