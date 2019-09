Governo | giuramento 42 Sottosegretari Pd-M5s-LeU Video Conte passione e

Governo - attacchi social a Teresa Bellanova nel giorno del giuramento. Zingaretti : “Tutto il Pd è con te” : “Con Teresa Bellanova. Senza se e senza ma. Io e tutto il Pd”. Il segretario dem Nicola Zingaretti interviene su Twitter a difesa della neoministra dell’Agricoltura, che è stata attaccata via social sia per il look scelto per il giuramento al Quirinale, sia perché Bellanova, con un passato da bracciante e sindacalista, ha come titolo di studio la terza media. Tra gli insulti anche quelli di Daniele Capezzone: “Carnevale? ...